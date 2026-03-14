Με μετάλλια και σημαντικές διακρίσεις επέστρεψε η ελληνική αποστολή από την Τιφλίδα

Τους αθλητές υποδέχθηκαν στη Θεσσαλονίκη ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ Στέφανος Φασιάς, ενώ αντίστοιχα στην Αθήνα ο Γενικός Γραμματέας Εμμανουήλ Μαρκίδης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ελληνικής αποστολής:
BEST LIFT
- 3η θέση, Πασχάλης Κουλούμογλου, -59κ.
- 3η θέση, Νικόλαος Γκουντάνης, -72κ. (1η θέση Legends)
- 3η θέση, Γκρέμισλαβ Μωυσιάδης, -80κ. (1η θέση Legends)
- 5η θέση, Δημήτρης Μπακοχρήστος, -54κ.
- 6η θέση, Αθανάσιος Βαγενάς, -72κ.
- 6η θέση, Αρσινόη Ντανίκα, -73κ.
- 6η θέση, Αναστάσιος Μπάος, -107κ.
- 7η θέση, Γρηγόρης Μοσχοβίδης, -49κ.
ΣΥΝΟΛΟ
- 2η θέση, Δημήτρης Μπακοχρήστος, -54κ.
- 2η θέση, Αναστάσιος Μπάος, -107κ.
- 3η θέση, Πασχάλης Κουλούμογλου, -59κ.
- 3η θέση, Αθανάσιος Βαγενάς, -72κ.
- 4η θέση, Γρηγόρης Μοσχοβίδης, -49κ.
- 4η θέση, Γκρέμισλαβ Μωυσιάδης, -80κ. (1η θέση Legends)
- 5η θέση, Αρσινόη Ντανίκα, -73κ.
- 6η θέση, Νικόλαος Γκουντάνης, -72κ. (1η θέση Legends)