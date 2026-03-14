Με μετάλλια και σημαντικές διακρίσεις επέστρεψε η ελληνική αποστολή από την Τιφλίδα

Με σημαντικές διακρίσεις και την 8η θέση στον πίνακα μεταλλίων, επέστρεψε από την Τιφλίδα της Γεωργίας η ελληνική αποστολή της άρσης βαρών σε πάγκο, ολοκληρώνοντας μια ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Τους αθλητές υποδέχθηκαν στη Θεσσαλονίκη ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ Στέφανος Φασιάς, ενώ αντίστοιχα στην Αθήνα ο Γενικός Γραμματέας Εμμανουήλ Μαρκίδης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ελληνικής αποστολής:

BEST LIFT

3η θέση, Πασχάλης Κουλούμογλου , -59κ.

, -59κ. 3η θέση, Νικόλαος Γκουντάνης , -72κ. (1η θέση Legends)

, -72κ. (1η θέση Legends) 3η θέση, Γκρέμισλαβ Μωυσιάδης , -80κ. (1η θέση Legends)

, -80κ. (1η θέση Legends) 5η θέση, Δημήτρης Μπακοχρήστος , -54κ.

, -54κ. 6η θέση, Αθανάσιος Βαγενάς , -72κ.

, -72κ. 6η θέση, Αρσινόη Ντανίκα , -73κ.

, -73κ. 6η θέση, Αναστάσιος Μπάος , -107κ.

, -107κ. 7η θέση, Γρηγόρης Μοσχοβίδης, -49κ.

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