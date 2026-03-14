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Με μετάλλια και σημαντικές διακρίσεις επέστρεψε η ελληνική αποστολή από την Τιφλίδα

Άρση Βαρών
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Με σημαντικές διακρίσεις και την 8η θέση στον πίνακα μεταλλίων, επέστρεψε από την Τιφλίδα της Γεωργίας η ελληνική αποστολή της άρσης βαρών σε πάγκο, ολοκληρώνοντας μια ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Τους αθλητές υποδέχθηκαν στη Θεσσαλονίκη ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ Στέφανος Φασιάς, ενώ αντίστοιχα στην Αθήνα ο Γενικός Γραμματέας Εμμανουήλ Μαρκίδης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ελληνικής αποστολής:

BEST LIFT

  • 3η θέση, Πασχάλης Κουλούμογλου, -59κ.
  • 3η θέση, Νικόλαος Γκουντάνης, -72κ. (1η θέση Legends)
  • 3η θέση, Γκρέμισλαβ Μωυσιάδης, -80κ. (1η θέση Legends)
  • 5η θέση, Δημήτρης Μπακοχρήστος, -54κ.
  • 6η θέση, Αθανάσιος Βαγενάς, -72κ.
  • 6η θέση, Αρσινόη Ντανίκα, -73κ.
  • 6η θέση, Αναστάσιος Μπάος, -107κ.
  • 7η θέση, Γρηγόρης Μοσχοβίδης, -49κ.

ΣΥΝΟΛΟ

  • 2η θέση, Δημήτρης Μπακοχρήστος, -54κ.
  • 2η θέση, Αναστάσιος Μπάος, -107κ.
  • 3η θέση, Πασχάλης Κουλούμογλου, -59κ.
  • 3η θέση, Αθανάσιος Βαγενάς, -72κ.
  • 4η θέση, Γρηγόρης Μοσχοβίδης, -49κ.
  • 4η θέση, Γκρέμισλαβ Μωυσιάδης, -80κ. (1η θέση Legends)
  • 5η θέση, Αρσινόη Ντανίκα, -73κ.
  • 6η θέση, Νικόλαος Γκουντάνης, -72κ. (1η θέση Legends)

arsi varwn makridisert aerodromio

Με μετάλλια και σημαντικές διακρίσεις επέστρεψε η ελληνική αποστολή από την Τιφλίδα