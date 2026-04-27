Ο Ρουντ περιμένει τον Τσιτσιπά

Με τον Κάσπερ Ρουντ θα αναμετρηθεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αν περάσει στους «16» της Μαδρίτης.

Ο κάτοχος του τίτλου, Νο.15 στον κόσμο, πέτυχε επιβλητική νίκη σε βάρος του Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα (Νο.24) με 6-3, 6-1 και περιμένει τώρα τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Στέφανο και τον Μαδριλένο Ντάνι Μέριδα.

Στο head to head με τον Στέφανο ο 27χρονος Νορβηγός προηγείται με 3-2, έχοντας και δύο νίκες σε τρεις αγώνες στο χώμα.

Όλοι οι αγώνες της φάσης των «16» θα γίνουν αύριο (28/4).