Aποσύρθηκε από τη Βαρκελώνη ο Αλκαράθ

Το πρόβλημα στον δεξιό καρπό ανάγκασε τον Κάρλος Αλκαράθ να αποσυρθεί από το Barcelona Open.

Ο 22χρονος Ισπανός είχε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της χθεσινής πρεμιέρας του απέναντι στον Ότο Βίρτανεν, όμως φάνηκε να μην ανησυχεί ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Εξήγησε ότι είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει τον τελευταίο καιρό και απλά έγινε πιο έντονο λόγω των συνεχών αγώνων.

Σήμερα, ωστόσο, ανακοίνωσε την απόφασή του να μην συνεχίσει στη διοργάνωση κι έτσι ο Τόμας Μάχατς περνάει χωρίς αγώνα στον τρίτο γύρο, όπου θα περιμένει τον νικητή του ματς Σόνεγκο-Ρούμπλεφ.

«Ήταν ένας πιο σοβαρός τραυματισμός απ’ ό,τι περιμέναμε, όταν είδαμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων σήμερα το πρωί», ανέφερε σε δήλωσή του ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο. «Αποσύρομαι για να μην ρισκάρω. Με μεγάλη λύπη φεύγω για να ξεκινήσω το συντομότερο δυνατό την αποκατάσταση, ώστε να είμαι έτοιμος το συντομότερο δυνατό για τα επόμενα τουρνουά».

Aξίζει να σημειωθεί ότι αν ο Κάρλος κατακτούσε τον τίτλο στη Βαρκελώνη, τότε θα επέστρεφε μετά από μία εβδομάδα στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

Αυτό που έχει σημασία τώρα για τον κάτοχο επτά major τίτλων είναι να καταφέρει να αγωνιστεί στο Masters της Μαδρίτης, που ξεκινάει στις 22 του μήνα.

Σε αυτό το τουρνουά δεν υπερασπίζεται βαθμούς, αλλά το ίδιο ισχύει και για τον Γιάνικ Σίνερ, που έχει κερδίσει τα τρία πρώτα Masters της φετινής σεζόν!

Στη συνέχεια έχουμε το 1000άρι της Ρώμης (6/5) και, φυσικά, το δεύτερο μεγάλο ραντεβού της σεζόν, το Roland Garros (24/5).