Πύρρειος νίκη για τον Αλκαράθ!

Ο 22χρνος Ισπανός, που έπεσε αυτή την εβδομάδα στο Νο.2 του κόσμου, λύγισε τον 24χρονο Φινλανδό (Νο.130) με 6-4, 6-2 και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο της Βαρκελώνης, όπου θα συναντήσει τον Τόμας Μάχατς.
Ο Κάρλος, ωστόσο, σκόρπισε ανησυχία στους θαυμαστές του, καθώς χρειάστηκε να πάρει ιατρικό τάιμ άουτ για κάποιες ενοχλήσεις που είχε στον δεξιό καρπό.
Ο ίδιος, πάντως, ήταν ήρεμος στη συνέντευξη τύπου μετά το ματς και εξήγησε ότι ήταν ένα μικρό πρόβλημα που του εμφανίζεται πού και πού. Οι συνεχείς αγώνες επιβάρυναν την κατάσταση, όμως θεωρεί ότι θα είναι σε θέση να αγωνιστεί την Πέμπτη (16/4).
Θυμίζουμε ότι ο Αλκαράθ έπαιξε μόλις πριν δύο μέρες στον τελικό του Μόντε Κάρλο!
Through in two ✌️@carlosalcaraz begins his quest for a third Barcelona title with a 6-4 6-2 win over Virtanen!#BCNOpenBS pic.twitter.com/GL1fYuaPFR— Tennis TV (@TennisTV) April 14, 2026