Πύρρειος νίκη για τον Αλκαράθ!

Ο Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε με 2-0 σετ του Ότο Βίρτανεν στην πρεμιέρα του στη Βαρκελώνη, όμως υπάρχει έντονη ανησυχία λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο 22χρνος Ισπανός, που έπεσε αυτή την εβδομάδα στο Νο.2 του κόσμου, λύγισε τον 24χρονο Φινλανδό (Νο.130) με 6-4, 6-2 και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο της Βαρκελώνης, όπου θα συναντήσει τον Τόμας Μάχατς.

Ο Κάρλος, ωστόσο, σκόρπισε ανησυχία στους θαυμαστές του, καθώς χρειάστηκε να πάρει ιατρικό τάιμ άουτ για κάποιες ενοχλήσεις που είχε στον δεξιό καρπό.

Ο ίδιος, πάντως, ήταν ήρεμος στη συνέντευξη τύπου μετά το ματς και εξήγησε ότι ήταν ένα μικρό πρόβλημα που του εμφανίζεται πού και πού. Οι συνεχείς αγώνες επιβάρυναν την κατάσταση, όμως θεωρεί ότι θα είναι σε θέση να αγωνιστεί την Πέμπτη (16/4).

Θυμίζουμε ότι ο Αλκαράθ έπαιξε μόλις πριν δύο μέρες στον τελικό του Μόντε Κάρλο!