Η βροχή φέρνει καθυστερήσεις στο Μαϊάμι

Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς αναμένεται να μπουν με καθυστέρηση στο court για να διεκδικήσουν την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Miami Open.

Η βροχή επέστρεψε στο Μαϊάμι και το σημερινό πρόγραμμα της διοργάνωσης διακόπηκε πριν καλά-καλά ξεκινήσει!

Συγκεκριμένα, οι αγώνες που επρόκειτο να ανοίξουν το πρόγραμμα σε κάποια γήπεδα στις 16.00 άρχισαν στις 16.30 και λίγα μόνο λεπτά αργότερα οι παίκτες πήραν τον δρόμο για τα αποδυτήρια εξαιτίας του καιρού.

Η Σάκκαρη περιμένει το ματς Μπλίνκοβα-Εμπόκο που είναι μόλις στο 1-2, ενώ η δράση δεν έχει καν ξεκινήσει στο Grandstand, όπου η αναμέτρηση Τσιτσιπάς-Ντε Μινόρ είναι η τέταρτη στο πρόγραμμα. Πάει, λοιπόν, για τα μεσάνυχτα... και αν!

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι τενίστες θα επιστρέψουν στα courts στις 18.30 και το καλό είναι ότι οι μετεωρολογικές προβλέψεις για το υπόλοιπο της ημέρας είναι αισιόδοξες!