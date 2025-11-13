Όρθιος ο Ντε Μινόρ, στα ημιτελικά ο Αλκαράθ! (vid)

Ο Άλεξ Ντε Μινόρ χρειαζόταν μόνο νίκη σε straight sets επί του Τέιλορ Φριτζ για να διατηρήσει τις ελπίδες πρόκρισης στα ημιτελικά του ATP Finals και τα κατάφερε!

Πιο αποφασιστικός αυτή τη φορά ο 26χρονος Αυστραλός (Νο.7), λύγισε τον περσινό φιναλίστ (Νο.6) με 7-6(3), 6-3 σε 1 ώρα και 34 λεπτά και ποντάρει τώρα πάνω στον Κάρλος Αλκαράθ, που εξασφάλισε με το αποτέλεσμα αυτό το εισιτήριο για την τετράδα!

Αν, λοιπόν, ο Κάρλος ξεπεράσει το εμπόδιο του Λορέντζο Μουζέτι είτε στα δύο, είτε στα τρία σετ, τότε ο Ντε Μινόρ θα προκριθεί για πρώτη φορά στους «4» του ATP Finals.

Αν, όμως, ο 23χρονος Ιταλός καταφέρει να πάρει τη νίκη επί του 22χρονου Ισπανού, τότε εκείνος θα φτάσει στην παρθενική του παρουσία στα ημιτελικά της διοργάνωσης και θα είναι, μάλιστα, πρώτος στο Jimmy Connors. Ο Φριτζ, από την άλλη, έμεινε οριστικά εκτός.

Μη νομίζετε, πάντως, ότι ο Αλκαράθ είναι αδιάφορος, καθώς αν κερδίσει εξασφαλίζει το year-end No.1, ενώ αν χάσει θα παλέψει για πρόκριση στον τελικό και κορυφή με τον Γιάνικ Σίνερ!

Σε ό,τι αφορά τη νίκη του Ντε Μινόρ, ο τενίστας από το Σίδνεϊ δεν την... πάτησε όπως στο ματς με τον Μουζέτι, όπου ηττήθηκε παρότι ήταν μπροστά με 3-5 στο τρίτο σετ.

Καθάρισε με υπερπροσπάθεια το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ (αφού πρώτα έχασε προβάδισμα με μπρέικ), ενώ στο δεύτερο προηγήθηκε γρήγορα με 3-0 και έμεινε στη θέση του οδηγού ως το τέλος.

Ξύπνησαν, πάντως, φαντάσματα όταν έχασε ματς πόιντ στο 5-2 και έμεινε πίσω με 0-30 όταν πήρε τις μπάλες να σερβίρει για τη νίκη στο 5-3! Πήρε, ωστόσο, τέσσερις πόντους στη σειρά και έκλεισε τον αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το πρώτο ματς που κερδίζει στη διοργάνωση (1-5), ενώ έσπασε σερί 16 ηττών κόντρα σε παίκτες του Top 10 (αν δεν υπολογιστεί το Laver Cup)! Και είναι αξιοθαύμαστο το ότι μπόρεσε να αφήσει πίσω του την οδυνηρή ήττα από τον Μουζέτι, μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές της καριέρας του όπως είπε ο ίδιος...

Από το Bjorn Borg Group έχει περάσει ως πρώτος ο Γιάνικ Σίνερ, έχει αποκλειστεί ο Μπεν Σέλτον και η δεύτερη θέση θα κριθεί στον αγώνα Ζβέρεφ-Αλιασίμ.