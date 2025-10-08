Επιστροφή στη δράση με νίκη και ανατροπή για τη Σαμπαλένκα στη Γουχάν (vid)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα συνέχισε το αήττητο σερί της στη Γουχάν, φτάνοντας πλέον τις 18 συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση.

Η κορυφαία τενίστρια του κόσμου επέστρεψε στη δράση για πρώτη φορά μετά το US Open και παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, επικράτησε τελικά της Ρεβέκα Σράμκοβα με 4-6, 6-3, 6-1.

Μετά το χαμένο πρώτο σετ, η Σαμπαλένκα ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και ολοκλήρωσε με στιλ την ανατροπή. Στον τρίτο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Λιουντμίλα Σαμσόνοβα, η οποία νίκησε τη Σοφία Κένιν με 3-6, 6-3, 6-1.

Εντυπωσιακή ήταν και η Λίντα Νοσκόβα, φιναλίστ την προηγούμενη εβδομάδα στο Πεκίνο. Η 20χρονη Τσέχα απέκλεισε τη Ναόμι Οσάκα με 7-6 (2), 6-3 και προκρίθηκε στους «16», όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ελένα Ριμπάκινα ή Ζακλίν Κριστιάν.

Η Τζέσικα Πεγκούλα χρειάστηκε να σώσει 7 match points για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Χέιλι Μπάπτιστ, επικρατώντας με 6-4, 4-6, 7-6 (6) σε μια αναμέτρηση διάρκειας άνω των τριών ωρών. Στην επόμενη φάση θα παίξει απέναντι στην Αικατερίνα Αλεξάντροβα, που απέκλεισε την Αν Λι με 7-6 (5), 6-2.

Τέλος, εύκολη πρόκριση πήρε η Κόκο Γκοφ, συντρίβοντας τη Μογιούκα Ουτζίμα με 6-1, 6-0. Η νεαρή Αμερικανίδα θα βρει μπροστά της στον επόμενο γύρο τη Σουάι Ζανγκ.