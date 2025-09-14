Νίκη στο διπλό και προβάδισμα με 2-1 για τη Βραζιλία

Πέτρος Τσιτσιπάς και Αριστοτέλης Θάνος δεν μπόρεσαν να κάνουν την υπέρβαση κόντρα στο πανίσχυρο βραζιλιάνικο δίδυμο.

Οι δύο Έλληνες ηττήθηκαν με 6-2, 6-2 από τους Ραφαέλ Μάτος/Μαρσέλο Μέλο και έτσι η Βραζιλία προηγείται πλέον στο tie με 2-1.

Η ελληνική ομάδα δέχτηκε δύο συνεχόμενα μπρέικ μετά το 2-1 και στη συνέχεια οι Βραζιλιάνοι δεν δυσκολεύτηκαν να κλείσουν το πρώτο σετ όταν πήρε τις μπάλες στα χέρια του ο Μάτος στο 5-2.

Όλα τελείωσαν ουσιαστικά όταν έχασε το σερβίς του ο Θάνος στο πέμπτο γκέιμ του δεύτερου σετ, με τη Βραζιλία να περνάει μπροστά με 3-2. Μάτος και Μέλο ήταν πολύ σταθεροί μέχρι το τέλος και με ένα ακόμα μπρέικ στο 4-2, έφτασαν στην άνετη νίκη μετά από συνολική προσπάθεια 73 λεπτών.

Ήταν μια ήττα... μέσα στο πρόγραμμα για την εθνική, καθώς μιλάμε για δύο πολύ έμπειρους διπλίστες και, μάλιστα, ο Μέλο είναι πρώην Νο.1, με δύο major τίτλους στην κατοχή του.

Το βάρος πλέον πέφτει στον Στέφανο Τσιτσιπά, που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ζοάο Φονσέκα και να στείλει τη σειρά σε πέμπτο ματς, όπου θα αναμετρηθούν Στέφανος Σακελλαρίδης και Τιάγκο Γουίλντ.

Σε περίπτωση ήττας, όμως, η Βραζιλία θα καθαρίσει την πρόκριση με 3-1 και θα βρεθεί το 2026 στους qualifiers του Davis Cup. Η Ελλάδα, από την άλλη, θα παίξει για άλλη μια χρονιά στα πλέι οφ του World Group I.