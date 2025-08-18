Εγκατέλειψε τον τελικό κόντρα στον Αλκαράθ ο Σίνερ (vids)

Ο Γιάνικ Σίνερ δεν ολοκλήρωσε τον τελικό του Σινσινάτι και τρόπαιο πήγε... ξεκούραστα στον Κάρλος Αλκαράθ!

Θεωρητικά θα ήταν το ιδανικό φινάλε στο τελευταίο Masters πριν το US Open, όμως ο 24χρονος Ιταλός αισθάνθηκε αδιαθεσία από τo ξεκίνημα του μεγάλου αγώνα και με σχεδόν κάτω τα χέρια βρέθηκε πίσω με 5-0.

Δέχτηκε ιατρική «επίσκεψη» μετά το τρίτο μπρέικ που δέχτηκε από τον νεαρό Ισπανό, αλλά φάνηκε να έχει λάβει ήδη την απόφαση να εγκαταλείψει... Μετά από μόλις 23 λεπτά αγώνα, ο Κάρλος έφτασε στο έκτο του φετινό του τρόπαιο και 22ο της καριέρας του!

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Σίνερ ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο και ανέφερε ότι από χθες δεν ένιωθε καλά, αλλά αποφάσισε να το παλέψει όσο μπορούσε.

Με τον τίτλο στο Σινσινάτι, ο Αλκαράθ αυξάνει τη διαφορά του από τον Σίνερ στο Race (είναι σχεδόν 2.000 βαθμούς μακριά) και αν κατακτήσει το τρόπαιο στο US Open θα επιστρέψει στο Νο.1 του κόσμου, ό,τι και αν κάνει ο Γιάνικ.

Αυτό είναι το όγδοο Masters που κατακτάει ο Αλκαράθ, όμως είναι η πρώτη φορά που φεύγει νικητής από το Σινσινάτι.

Το βέβαιο είναι ότι θα πάει στη Νέα Υόρκη με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία!