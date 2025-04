Ο ισοπεδωτικός Ντε Μινόρ περιμένει αντίπαλο στους «4» (vid)

O 26χρονος Αυστραλός, Νο.10 στον κόσμο, έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στον 33χρονο Βούλγαρο (Νο.18) και πήρε τη νίκη σε μόλις 44 λεπτά (!), χωρίς να χάσει ούτε γκέιμ (6-0, 6-0) για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Είναι ο μοναδικός τενίστας που έχει φτάσει σε διπλό «κουλούρι» σε προημιτελικά Masters (και μετά), ενώ είναι και το πρώτο «κουλούρι» που δέχεται ο Ντιμιτρόφ, μετά από 769 ματς καριέρας. Ο πολύπειρος τενίστας μάλλον είχε μείνει από ενέργεια μετά την υπερπροσπάθεια των τελευταίων ημερών...

Ο Ντε Μινόρ, λοιπόν, θα έχει την ευκαιρία να δει με την άνεσή του τον αγώνα του Λορέντζο Μουζέτι με τον Στέφανο Τσιτσιπά, από τον οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στον αυριανό (12/4, 16.30) ημιτελικό, και το σημαντικότερο είναι ότι θα πάει ξεκούραστος στον αγώνα...

Αν, πάντως, περάσει ο Τσιτσιπάς, τότε θα έχει ως όπλο και την παράδοση, αφού σε 12 αναμετρήσεις με τον Ντε Μινόρ, μετράει 11 νίκες! Στην τελευταία τους συνάντηση, μάλιστα, πέρυσι στη Ρώμη, ο Στεφ είχε πάρει επιβλητική νίκη με 6-1, 6-2.

Θυμίζουμε ότι στον άλλο ημιτελικό, που θα αρχίσει στις 14.30, θα μονομαχήσουν Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα και Κάρλος Αλκαράθ.

EMPHATIC 😲@alexdeminaur moves into the semi-finals after defeating Dimitrov 6-0 6-0 in under an hour#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/swf437KTZX