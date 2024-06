Έσωσε πέντε ματς πόιντ και σήκωσε το τρόπαιο στο Βερολίνο η Πεγκούλα (vid)

Παρότι έμεινε πίσω με 1-4 στο τρίτο σετ και βρέθηκε αντιμέτωπη με πέντε ματς πόιντ, η 30χρονη Αμερικανίδα (Νο.5) λύγισε με 6-7(0), 6-4, 7-6(3) την Άνα Καλίνσκαγια (Νο.25) και σήκωσε το πρώτο της τρόπαιο στο χορτάρι.

Η Πεγκούλα έχασε όλη τη χωμάτινη σεζόν λόγω τραυματισμού, όμως επέστρεψε δυνατά στο γρασίδι κατακτώντας τον πρώτο της φετινό τίτλο και έχει πλέον κάθε λόγο να «βλέπει» μεγάλη πορεία και στο Wimbledon (1-14/7).

Η τενίστρια από το Μπάφαλο, που νίκησε στα ημιτελικά την καλή της φίλη Κόκο Γκοφ, υποχρέωσε την Καλίνσκαγια στην πρώτη της φετινή ήττα απέναντι σε παίκτρια του Top 10 (7-1). H 25χρονη Ρωσίδα παραμένει χωρίς τίτλο (0/2 σε τελικούς), αλλά θα κάνει αύριο το ντεμπούτο της στο Top 20 (No.17).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Καλίνσκαγια πέρασε στα προημιτελικά μετά από εγκατάλειψη της Βοντρούσοβα στο 5-5 και στα ημιτελικά μετά από εγκατάλειψη της Σαμπαλένκα στο 5-1!

Five championship points saved 🙅‍♀️🙅‍♀️🙅‍♀️🙅‍♀️🙅‍♀️



Five Hologic WTA Tour titles won 🏆🏆🏆🏆🏆@JPegula is the 2024 #ecotransLadiesOpen champ in Berlin! pic.twitter.com/jdNhkvmfH8