Αποσύρεται ο Τζον Ίσνερ

Ο 38χρονος Αμερικανός αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και, σίγουρα, η Νέα Υόρκη είναι το καλύτερο μέρος για να το κάνει! Μπροστά στους συμπατριώτες του και εκεί όπου έχει ζήσει σημαντικές στιγμές, αφού έπαιξε δύο φορές στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Με όπλο το πανίσχυρο σερβίς του, ο ύψους 2μ.08 τενίστας κατέκτησε συνολικά 16 τίτλους (με μεγαλύτερο αυτόν στο Μαϊάμι το 2018) και κατάφερε να φτάσει ως το Νο.8 της παγκόσμιας κατάταξης το 2018. Εκείνη την χρονιά σημείωσε και τη μεγαλύτερη επιτυχία του σε Grand Slam, καθώς πέρασε στα ημιτελικά του Wimbledon, όπου ηττήθηκε από τον Κέβιν Άντερσον μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα.

Το όνομά του, όμως, έχει συνδυαστεί με το Wimbledon και για έναν άλλο λόγο: το 2010 έπαιξε με τον Νικολά Μαού τον μεγαλύτερο σε διάρκεια αγώνα όλων των εποχών! Η αναμέτρηση για τον πρώτο γύρο διεξήχθη σε διάστημα τριών ημερών (!) και κράτησε 11 ώρες και 5 λεπτά. Νικητής ήταν ο Αμερικανός με 6-4, 3-6, 6-7(7), 7-6(3), 70-68! Συνολικά έχει κερδίσει 488 αγώνες στο tour.

Εκτός των άλλων, είναι κορυφαίος όλων των εποχών σε άσους, έχοντας πετύχει 14.411 και είναι ο μόνος που έχει ξεπεράσει το φράγμα των 14.000.

Όπως λέει και ο ίδιος, δεν θα είναι εύκολη αυτή η αλλαγή στη ζωή του, αλλά δεν θα έχει πρόβλημα να... γεμίσει τον χρόνο του, αφού είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών!

After 17+ years on the ⁦@atptour⁩, it’s time to say goodbye to professional tennis. This transition won’t be easy but I’m looking forward to every second of it with my amazing family.



The ⁦@usopen⁩ will be my final event. Time to lace ‘em up one last time. ❤️ ♥️ 💜 pic.twitter.com/GyRTXGNK8G