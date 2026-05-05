Η Stoiximan Επίσημος Χορηγός στο ιστορικό Final 4 υδατοσφαίρισης στο Παλαιό Φάληρο

Η καρδιά της ευρωπαϊκής διασυλλογικής υδατοσφαίρισης χτύπησε στην Αθήνα το διήμερο 2–3 Μαΐου 2026, με τη διεξαγωγή του 1ου Final 4 του Conference Cup στο Ρέστειο Κολυμβητήριο Παλαιού Φαλήρου.

Σε ακόμη μία κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, η Stoiximan έδωσε δυναμικό «παρών» ως Επίσημος Χορηγός, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη διαχρονική της δέσμευση για τη στήριξη του αθλητισμού και ειδικότερα της υδατοσφαίρισης, ενός αθλήματος που αποτελεί σταθερά σημείο αναφοράς για τον ελληνικό αθλητισμό εντός και εκτός συνόρων.

Η διοργάνωση, που φιλοξενήθηκε από τον ΓΣ Απόλλων Σμύρνης με τη συνδρομή του Πανιωνίου ΓΣΣ, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή για το άθλημα, καθώς για πρώτη φορά η Ελλάδα φιλοξένησε Final 4 ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στην ανδρική υδατοσφαίριση.

Τέσσερις σπουδαίες ομάδες διεκδίκησαν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο του Conference Cup: ο ΓΣ Απόλλων Σμύρνης, ο Πανιώνιος, η ουγγρική Χόνβεντ και η ιταλική Ντε Άκερ Μπολόνια, προσφέροντας υψηλού επιπέδου θέαμα και έντονες συγκινήσεις στους φιλάθλους που βρέθηκαν στο Ρέστειο Κολυμβητήριο. Στην κορυφή της διοργάνωσης βρέθηκε η Ντε Άκερ Μπολόνια, η οποία κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία του θεσμού, γράφοντας το όνομά της σε μία ξεχωριστή σελίδα της ευρωπαϊκής υδατοσφαίρισης.

Η παρουσία της Stoiximan στο Final 4 εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεχούς επένδυσης στην υδατοσφαίριση. Από το 2015, η εταιρεία βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των Εθνικών Ομάδων πόλο Ανδρών και Γυναικών, στηρίζοντας διαχρονικά τις προσπάθειες αθλητών και αθλητριών που έχουν χαρίσει σπουδαίες διεθνείς διακρίσεις και στιγμές εθνικής υπερηφάνειας.

Παράλληλα, η Stoiximan συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στην ανάδειξη μεγάλων διοργανώσεων που ενισχύουν τη δυναμική του αθλήματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ενδεικτικά, το 2025 υπήρξε ονομαστικός χορηγός του European Aquatics Champions League Women Final 4 Piraeus, διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε επίσης υπό την αιγίδα της European Aquatics.

Με συνέπεια και μακροπρόθεσμο προσανατολισμό, η Stoiximan συνεχίζει να επενδύει στον αθλητισμό, στηρίζοντας διοργανώσεις, ομάδες και αθλητές που εμπνέουν τη νέα γενιά και προάγουν τις αξίες της προσπάθειας, της ομαδικότητας και του ευ αγωνίζεσθαι.

