Θετικό σερί η Μονακό κόντρα σε Άγγλους, δεν έχει νίκη στην Ιταλία η Σπόρτινγκ

Για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, η Μονακό που παίζει ανοιχτό ποδόσφαιρο υποδέχεται την ανεβασμένη και αήττητη σε 5 ματς, Μάντσεστερ Σίτι. Η Νάπολι, μετά την πρώτη φετινή ήττα της, αντιμετωπίζει την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Χωρίς ισοπαλία η Μονακό στους 9 τελευταίους εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της (5-0-4). Κόντρα σε Άγγλους μετρά 2 συνεχόμενες νίκες.

Στην 4η θέση της Ligue 1 βρίσκεται η Μονακό, με απολογισμό 4 νίκες και 2 ήττες. Έχει την παραγωγικότερη επίθεση του πρωταθλήματος με 14 γκολ σε 6 ματς. Το Σάββατο, πάντως, ηττήθηκε με 3-1 στην Λοριάν, παίζοντας με δέκα παίκτες από το 38’, όταν δεν υπήρχε ακόμη σκορ. Στην πρεμιέρα της League Phase ηττήθηκε με 4-1 από την Κλαμπ Μπριζ. Τραυματίες οι μέσοι Ζακάρια, Καμαρά και Μπαμπά. Η Μάντσεστερ Σίτι έρχεται από το υπέρ της 5-1 επί της Μπέρνλι, η οποία ισοφάρισε λίγο πριν από τη λήξη του α’ ημιχρόνου. Είχε προηγηθεί η πρόκριση στο Λιγκ Καπ με το εκτός έδρας 2-0 επί της Χάντερσφιλντ, ενώ την 1η αγωνιστική της League Phase είχε νίκησε 2-0 στο «Ιτιχάντ» της Νάπολι. Απουσιάζουν οι αμυντικοί Αΐτ-Νουρί, Κουσάνοφ, ο μέσος Σερκί και ο επιθετικός Μαρμούς. Ηττήθηκε στους 4 τελευταίους εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της, δεχόμενη από δύο γκολ και πάνω. Τα 9/10 πιο πρόσφατα παιχνίδια της στο Τσάμπιονς Λιγκ μακριά από την πόλη της εμφάνισαν Over 3,5. Η Μονακό μετράει 5 συνεχόμενα G&O 2,5 (τα 4/5 G&O 3,5) και θα παλέψει το ματς. Η Σίτι θα χρειαστεί να πετύχει πάνω από 2 γκολ για να νικήσει.

Την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα υπέστη η Νάπολι, με 2-1 στο «Σαν Σίρο» από τη Μίλαν. Βρέθηκε να χάνει 2-0 στο 31’, μείωσε στο 60’ και θα μπορούσε να πάρει τουλάχιστον το «Χ». Είχε προηγηθεί το εντός έδρας 3-2 επί της Πίζα. Από τα 35 έως τώρα εντός έδρας παιχνίδια της στην Ευρώπη δεν σκόραρε μόνο στα δύο και σε αυτά δεν έχασε καν (0-0). Νίκησε και τις δύο φορές που υποδέχτηκε πορτογαλικό σύλλογο. Τιμωρημένος είναι ο 32χρονος διεθνής αμυντικός Ντι Λορέντσο και τραυματίες οι μπακ Μπουοντζόρνο και Ραχμάνι. Με γκολ στο 12’ η Σπόρτινγκ πέρασε νικηφόρα με 1-0 από το γειτονικό Εστορίλ και διατηρήθηκε στη 2η θέση του πορτογαλικού πρωταθλήματος, με συγκομιδή 6-0-1. Στη League Phase νίκησε με 4-1 την Καϊράτ πριν από δύο εβδομάδες. Λείπουν οι Νούνο Σάντος (αμυντικός) και Μπαργκάνσα (μέσος).

Η Σπόρτινγκ δεν έχει νικήσει ακόμη στην Ιταλία, μετρώντας 13 ήττες σε 17 επισκέψεις της. Οι 8 πιο πρόσφατες συνοδεύτηκαν από Under 3,5. Η νίκη της φαβορί Νάπολι με περιορισμό στα γκολ ενισχύει τις αποδόσεις.

900. ΜΟΝΑΚΟ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2&G 2,35

902. ΝΑΠΟΛΙ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 1&U 3,5 2,72

