«Καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο και συνεχίζει απτόητος ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε του Εθνικού με 17-8 και μπαίνει στην πρώτη θέση μαζί με τον Ολυμπιακό στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος.

Οι «πράσινοι» δυσκολεύτηκαν αρκετά στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στον ιστορικό Εθνικό και με σαφή την κούραση από το εκτός έδρας ματς με τη Βουλιαγμένη, αναγκάστηκαν να πατήσουν γκάζι από το τρίτο οκτάλεπτο και μέρα.

Το «τριφύλλι» ολοκλήρωσε και τυπικά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και πλέον μπαίνει στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος και θα παίξει με Περιστέρι, Ολυμπιακό, Απόλλων και ΠΑΟΚ και η βαθμολογία μεταφέρεται.

Με αυτά τα δεδομένα ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με τον Ολυμπιακό με 42 βαθμούς. Ακολουθούν Βουλιαγμένη και Απόλλων με 36, έπειτα είναι ο Πανιώνιος με 27, ο ΠΑΟΚ με 24 βαθμούς, το Παλαιό Φάληρο έχει 19 βαθμούς και το Περιστέρι έχει 18 βαθμούς.

Από κει και πέρα πρωταγωνιστές στον αγώνα ήταν οι Παπασηφάκης και Παπανικολάου που πέτυχαν από 4 τέρματα έκαστος.

Αναλυτικά τα οκτάλεπτα του αγώνα: 3-4, 4-2, 5-1 και 5-1