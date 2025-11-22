Επιστροφή στις νίκες για τον Εθνικό με «χρυσό» γκολ Καραβιώτη στο φινάλε

Ο Εθνικός Πειραιά πανηγύρισε μια πολύτιμη εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας του ΝΟ Πατρών με 15-14 στο «Αντ. Πεπανός», χάρη σε τέρμα του Αριστείδη Καραβιώτη μόλις 31 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

Η ομάδα του Πειραιά έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί της και επέστρεψε δυναμικά στα θετικά αποτελέσματα για την 8η αγωνιστική της Waterpolo League Ανδρών.

Το παιχνίδι είχε έντονο ρυθμό και πολλές ανατροπές. Ο Εθνικός ξεκίνησε καλύτερα, αλλά ο ΝΟΠ ανέλαβε την πρωτοβουλία στη συνέχεια και έφτασε να προηγείται 13-10 λιγότερο από πέντε λεπτά πριν από το τέλος. Οι «κυανόλευκοι», όμως, αντέδρασαν εντυπωσιακά και με ένα σερί ανέτρεψαν την κατάσταση, κάνοντας το 14-13.

Οι Πατρινοί ισοφάρισαν, όμως ο Εθνικός είχε πλέον το μομέντουμ. Ο Καραβιώτης πέτυχε το καθοριστικό γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα, ενώ ο Γρηγοριάδης δήλωσε παρών με μια μεγάλη απόκρουση στο φινάλε, «κλειδώνοντας» το τρίποντο.

Με αυτή τη νίκη, ο Εθνικός έφτασε στους 12 βαθμούς και εγκαθίσταται στην 4η θέση του Α’ Ομίλου, ενώ ο ΝΟ Πατρών έμεινε τελευταίος με έναν βαθμό.

Οκτάλεπτα: 2-2, 6-6, 3-2, 3-5.