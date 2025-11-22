Ο Εθνικός άντεξε στο φινάλε και πήρε το ντέρμπι με τον Άλιμο

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να ξεφύγουν στο σκορ για σχεδόν ολόκληρο τον αγώνα.
Με αυτή τη νίκη, ο Εθνικός έφτασε τις 7 νίκες σε 10 παιχνίδια, ανέβηκε στους 21 βαθμούς και μοιράζεται την 3η θέση με τον Πανιώνιο. Ο Άλιμος, που έμεινε στους 19 βαθμούς, βρίσκεται στην 5η θέση μαζί με τον ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair.
Οι γηπεδούχες πήραν αρχικά προβάδισμα, αλλά ο Άλιμος απαντούσε διαρκώς, κρατώντας την αναμέτρηση σε απόλυτη ισορροπία. Το πρώτο οκτάλεπτο έκλεισε στο 3-2 υπέρ του Εθνικού, με την ίδια εικόνα να συνεχίζεται και στο δεύτερο, όπου οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 5-4.
Το τρίτο οκτάλεπτο χαρακτηρίστηκε από δυνατές άμυνες και εξαιρετικές αποκρούσεις εκατέρωθεν. Ο Άλιμος ισοφάρισε με τη Μπιτσάκου λίγο πριν το τέλος της περιόδου και μπήκε στην τελική ευθεία με το σκορ στο 5-5.
Στην τελευταία περίοδο, ο Εθνικός πήρε ξανά προβάδισμα και παρά την άμεση ισοφάριση από τον Άλιμο, έκανε ένα καθοριστικό σερί 2-0 (8-6), που του έδωσε αέρα δύο τερμάτων για πρώτη φορά στο ματς. Ο Άλιμος μείωσε με πέναλτι, διαμορφώνοντας το 8-7, όμως δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ανατροπή.
Οκτάλεπτα: 3-2, 2-2, 0-1, 3-2