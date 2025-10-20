﻿Έχουμε πόλο!

Οι εποχές του «βάλτε μπρατσάκια» και του «διαλύστε το πόλο» φαίνεται να αποτελούν παρελθόν για το τμήμα υδατοσφαίρισης του Παναθηναϊκού, το οποίο συνεχίζει απτόητο την ανοδική του πορεία. Γράφει ο Αριστοτέλης Μπενόγλου...

Για να καταλάβει κανείς πόσο σημαντική ήταν η χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού στο κολυμβητήριο του Λαιμού (με τέρμα του Κώστα Γκιουβέτση στο προτελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα), πρέπει να ψάξει πότε ήταν η τελευταία φορά που οι «πράσινοι» κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη από την έδρα μιας από τις πιο παραδοσιακές δυνάμεις της ελληνικής υδατοσφαίρισης, του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης. Πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο αρκετά χρόνια πίσω, στις 5 Φεβρουαρίου 2010, τότε που η ομάδα του Ντράγκαν Άντριτς επικράτησε με σκορ 5-4 των «μπέμπηδων», με γκολ των Βουλγαράκη (2), Καφετζόπουλου, Βράνιες και Κουντουδιού.

Όχι ότι και εντός έδρας ο Παναθηναϊκός τα κατάφερνε καλύτερα απέναντι στη Βουλιαγμένη... Το 11-10 της 17ης Φεβρουαρίου 2025 για το πρωτάθλημα (με επική ανατροπή από 5-10) ήταν η πρώτη νίκη του Τριφυλλιού έπειτα από κοντά μία δεκαετία: 6-5 είχαν κερδίσει οι «πράσινοι» στις 13 Δεκεμβρίου 2014...

Το τμήμα πόλο του Παναθηναϊκού είναι διαχρονικά το απολωλός πρόβατο της «πράσινης» οικογένειας. Ένα τμήμα που το 1990 έπαιξε τον ρόλο της Ιφιγένειας, αφού θυσιάστηκε για χάρη του μπάσκετ, με την ανταλλαγή του καλύτερού του παίκτη (Δημήτρης Σελετόπουλος) να είναι το αντίτιμο για να αποκτηθεί ο 16χρονος τότε Φραγκίσκος Αλβέρτης. Έκτοτε γίνονταν ανά περιόδους κάποιες προσπάθειες... ανάταξης, οι οποίες όμως παρέμεναν ημιτελείς. Ο Παναθηναϊκός δημιουργούσε καλά σύνολα, σημείωνε ορισμένες σποραδικές επιτυχίες, αλλά η κατάκτηση τίτλων αποτελούσε όνειρο θερινής νυκτός. Ενδιάμεσα, μάλιστα, το όνειρο μετατρεπόταν κάποιες φορές σε εφιάλτη, με το Τριφύλλι είτε να βουλιάζει στα αβαθή νερά της Α2 είτε να κάνει τον κομπάρσο στην Α1, γνωρίζοντας συντριπτικές ήττες από τον «αιώνιο» αντίπαλο.

Τον Μάιο του 2022, ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στην ανώτατη κατηγορία στο... τσακ, επικρατώντας του Ναυτικού Ομίλου Χίου στη διαδικασία των πέναλτι. Έναν μήνα αργότερα, η διοίκηση του συλλόγου θα παραχωρούσε το τιμόνι της τεχνικής καθοδήγησης στον Δημήτρη Μάζη, έναν άνθρωπο που ξεκίνησε την πλούσια αγωνιστική καριέρα του ως νεαρός κολυμβητής στους «πράσινους». Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση (και στο κατάλληλο τάιμινγκ)...

Έτσι, την επόμενη χρονιά, ο Παναθηναϊκός κατατάσσεται στην όγδοη θέση του πρωταθλήματος, κερδίζει όμως έπειτα από οκτώ χρόνια (και μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία του) την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, γεγονός που του χάρισε το δικαίωμα να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Euro Cup, έπειτα από δώδεκα έτη.

Την περίοδο 2023-24, ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, εξασφαλίζοντας ξανά την παρουσία τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Πέρυσι (σεζόν 2024-25), οι «πράσινοι» παγιώνουν την εμφάνισή τους στα υψηλά στρώματα της πρώτης τη τάξει κατηγορίας, διαθέτοντας σπουδαία ονόματα στο ρόστερ τους, όπως αυτά του Σέρβου Ολυμπιονίκη Βίκτορ Ράσοβιτς και του Έλληνα διεθνή Νίκου Παπανικολάου. Τρίτη θέση στο πρωτάθλημα, νέα πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου και αξιοπρόσεχτη παρουσία στο Euro Cup, όπου ο Παναθηναϊκός πέτυχε συνολικά έξι νίκες, εκ των οποίων οι δύο (12-11 εκτός και 14-11 εντός έδρας) σημειώθηκαν απέναντι στη Χόνβεντ (άλλοτε πρωταθλήτρια Ευρώπης).

Την τρέχουσα περίοδο (2025-26), ο Παναθηναϊκός διαθέτει πιθανότατα το καλύτερο ρόστερ της ιστορίας του. Πέντε Έλληνες (Γκιουβέτσης, Σκουμπάκης, Χαλυβόπουλος, Παπανικολάου, Κουρούβανης) και δύο ξένοι διεθνείς (Γουάινμπεργκ και Μπανίσεβιτς) συγκατελέγονται στο «πράσινο πλήρωμα», με τους επίσης αξιόλογους Παπασηφάκη (τρία γκολ χθες), Κοπελιάδη, Χατζηγούλα, Νικολαΐδη, Ηλιόπουλο, Αλβέρτη, Πορτοκάλη, Μάζη και Μαραγκουδάκη (χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Εφήβων στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα) να τους πλαισιώνουν ιδανικά. Μέχρι τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο, ο Παναθηναϊκός μετράει ήδη 3/3 στο πρωτάθλημα (με δύο ευρείες νίκες επί των Παλαιού Φαλήρου και Ν.Ο. Πατρών και μία επί της Βουλιαγμένης), ενώ έχει συντρίψει (16-8) και την Μπούντουτσνοστ στο Σεράφειο για το Euro Cup, θέτοντας έτσι γερές βάσεις για την πρόκρισή του στην επόμενη φάση. Όχι άσχημα...

One step at a time για το σύνολο του αγαπητού σε όλους μας, Δημήτρη Μάζη, ο οποίος κατόρθωσε να παραλάβει κυριολεκτικά από τον βυθό ένα σχεδόν ανυπόληπτο τμήμα και με μικρά αλματάκια να το καταστήσει ανταγωνιστικότατο, παρά τις φωνές ορισμένων «φίλων» του Παναθηναϊκού, που κατά καιρούς ζητούσαν επιτακτικά τη διάλυση του «πράσινου» πόλο «για να μην ντροπιάζει τον σύλλογο»...

Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Παναθηναϊκός; Θα μάθουμε σύντομα... Ας ελπίσουμε τούτη τη φορά η προσπάθεια να μην αποδειχθεί ημιτελής και ο Σύλλογος Μεγάλος, είτε φέτος είτε του χρόνου είτε στα προσεχή χρόνια, να πανηγυρίσει, τι άλλο, έναν τίτλο. Ή και να φτάσει σε έναν τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, γιατί όχι; Έως τότε, τουλάχιστον μπορούμε άφοβα να βροντοφωνάζουμε αυτό που επί πολλά χρόνια διστάζαμε ακόμα και να σκεφτούμε:

Habemus water polo (Έχουμε πόλο!)