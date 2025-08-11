Χαμός σε αγώνα για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Γυναικών U20: Πυροβολισμοί και διακοπή στο Καναδάς-Κίνα! (vid)

Στιγμές απόλυτου τρόμου βίωσαν οι αθλήτριες του Καναδά και της Κίνας, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο γυναικών U20, που διεξάγεται στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας.

Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια της αναμέτρησης, αρχικά ακούστηκε ένας πυροβολισμός έξω από το γήπεδο, με τον αγώνα να συνεχίζεται κανονικά, ωστόσο ακολούθησε και δεύτερος, με τις αθλήτριες να βγαίνουν άρον-άρον από την πισίνα.

Οι διοργανωτές κάλεσαν τις πολίστριες και τα προπονητικά τιμ να κρυφτούν πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες, ενώ και οι φίλαθλοι έπεσαν κάτω στην εξέδρα και πίσω από τα καθίσματά τους για να προστατευτούν.

Όπως ενημέρωσαν οι αρμόδιες αρχές, οι πυροβολισμοί προήλθαν από αστυνομικούς, οι οποίοι και έκαναν χρήση των όπλων τους ρίχνοντας στον αέρα για να αποτρέψουν μια κλοπή.

Ο αγώνας, μάλιστα συνεχίστηκε κανονικά μόλις έληξε ο συναγερμός, με την Κίνα να επικρατεί του Καναδά με 12-8.

