Η απόλυτη έκπληξη: Φέρνει Καμμένο ο Σαμαράς…

Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα...

Η οριστική απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος δεν ταράζει απλώς τα νερά, αλλά φέρνει ραγδαίες εξελίξεις και ανακατατάξεις στον πολιτικό χάρτη. Όσο κι αν το Μέγαρο Μαξίμου προσπαθεί να ξορκίσει το κακό, διαρρέοντας δεξιά και αριστερά πως οι απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι απολύτως ελεγχόμενες και μικρές, η πραγματικότητα μάλλον τους διαψεύδει.