Το πιο μαύρο σενάριο: Η πρόβλεψη του γκουρού των δημοσκοπήσεων που προκάλεσε οργή στη ΝΔ

Το πιο άσχημο σενάριο για τη ΝΔ.

Όταν ένας διαχρονικός και σταθερός υποστηρικτής της κυβέρνησης βγαίνει δημόσια και περιγράφει το πιο άσχημο σενάριο για τη ΝΔ, αλλά και για το μέλλον του πρωθυπουργού, είναι λογικό στο Μέγαρο Μαξίμου να εκνευρίζονται. Η πρόσφατη τηλεοπτική παρέμβαση του γκουρού των δημοσκοπήσωεν, Ανδρέα Δρυμιώτη στο BlueSky δεν ήταν απλώς μια ακόμη εκτίμηση.