Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βρίσκει συμπαίκτη ο Μητσοτάκης: Το κόμμα έκπληξη που μπορεί να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ 19-06-2026 16:25 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο Μέγαρο Μαξίμου μετρούν τις δυνάμεις τους και βλέπουν πως χρειάζονται ενισχύσεις εκτός κόμματος για να παραμείνει η Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι της χώρας μετά και τις επόμενες εκλογές. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ στο instanews.gr Ανέκφραστος, σχεδόν φοβιστικός: Ο γρίφος του προπονητή με τις κωδικοποιημένες εντολές που έγινε το άλυτο μυστήριο του Μουντιάλ menshouse.gr Έκπληξη με την κατάθεση πρότασης νόμου για τη 13η σύνταξη instanews.gr Κατερίνα Παναγοπούλου: Η εμφάνιση-φωτιά που θα απολαύσουμε (και) στο MEGA dailymedia.gr «Δεν έχουμε κάτι για σένα, αντίο! – Δεν είμαι στα κυκλώματα εγώ»: Το άκομψο «κόψιμο» της Ιωάννας Τούνη από τα MAD Awards dailymedia.gr Κουίζ «Βιολογία»: 10 απλές ερωτήσεις που θα σου δείξουν ότι δεν ξέρεις ούτε τα βασικά που έμαθες στο σχολείο menshouse.gr Έρχεται κι αλλάζει το τηλεοπτικό τοπίο: Τα πρωταθλήματα και οι ομάδες που θέλει στη νέα πλατφόρμα του ο Γιάννης Αλαφούζος menshouse.gr Ανεβάζει στα ύψη το μπάτζετ: Τα 4 νέα μεταγραφικά χτυπήματα του Πάρκερ για να ολοκληρώσει το «Project Βιλερμπάν» menshouse.gr Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου: Πότε αποφυλακίζεται τελικά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος instanews.gr Βρίσκει συμπαίκτη ο Μητσοτάκης: Το κόμμα έκπληξη που μπορεί να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ SHARE