Βρίσκει συμπαίκτη ο Μητσοτάκης: Το κόμμα έκπληξη που μπορεί να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ

Στο Μέγαρο Μαξίμου μετρούν τις δυνάμεις τους και βλέπουν πως χρειάζονται ενισχύσεις εκτός κόμματος για να παραμείνει η Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι της χώρας μετά και τις επόμενες εκλογές.

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