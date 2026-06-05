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Κάνει την απόλυτη έκπληξη ο Μητσοτάκης

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αιφνιδίασε ακόμα και τους πιο στενούς συνεργάτες του στο Μαξίμου με την απόφασή του αυτή.

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Κάνει την απόλυτη έκπληξη ο Μητσοτάκης