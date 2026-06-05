Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κάνει την απόλυτη έκπληξη ο Μητσοτάκης 05-06-2026 13:01 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αιφνιδίασε ακόμα και τους πιο στενούς συνεργάτες του στο Μαξίμου με την απόφασή του αυτή. Διαβάστε για τη μεγάλη έκπληξη με ένα κλικ στο θέμα του Instanews.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Η υπέρβαση με τον Γένσεν θα αλλάξει όλο τον Παναθηναϊκό menshouse.gr «Σκάστε και βράστε στο ζουμί σας, μπορεί να έχω λεφτά αλλά δεν έδωσα ευρώ»: Η απάντηση της Ιωάννας Τούνη για τις Κάννες dailymedia.gr H δύσκολη αποστολή του Κυρανάκη: Πάει να κάνει το ακατόρθωτο instanews.gr Η βόμβα του Φλορεντίνο Πέρεθ στη Ρεάλ Μαδρίτης: Ποιός μπορεί να είναι ο παίκτης των 150 εκατομμυρίων ευρώ που υποσχέθηκε menshouse.gr «Κατακραυγή για τον πρωτοφανή μισθό»: Το ποσό-μαμούθ που έδωσε ο «καπετάνιος» κόντρα στα πιστεύω του για τη μεγάλη ποδοσφαιρική καψούρα του menshouse.gr Ερτζιανός αιφνιδιασμός Μαρινάκη dailymedia.gr Ο Μητσοτάκης εκπλήσσει τους πάντες – Κίνηση ματ με τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας instanews.gr Κάνει την απόλυτη έκπληξη ο Μητσοτάκης SHARE