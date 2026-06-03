Διαδοχικά χτυπήματα στη ΝΔ: Ποιους βάζει στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος ο Αντώνης Σαμαράς

Μπορεί οι επίσημες ανακοινώσεις να καθυστερούν όμως ο Αντώνης Σαμαράς παίζει πολύ δυνατά στο παρασκήνιο στελεχώνοντας το νέο του κόμμα.

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