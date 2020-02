Ελληνίδα, πρώην σύζυγος μπασκετμπολίστα, ανακοίνωσε αυξητική στήθους! (pic)

View this post on Instagram

Σκέφτηκα να σας πω κάποια πράγματα για την αυξητική στήθους που έκανα αφού στα q&a που κάνω ρωτάτε συνέχεια ! Όταν έμεινα έγκυος στον μικρό μου το στήθος μου μεγάλωσε αρκετά με αποκορύφωμα τον θηλασμό ,η χαρά δεν έμεινε για πολύ όμως αφού σταμάτησε ο θηλασμός έφυγε ο περισσότερος όγκος με αποτέλεσμα να έχω πολύ παραπάνω στήθος από πριν μείνω εγκυος αλλά μεγάλη πτώση και περίσσιο δέρμα ! Ετσι συμβουλεύτηκα τον @agplasticsurgery και βρήκαμε την καλύτερη λύση για εμένα ,δεν ήθελα να μπω στην διαδικασία της κλασικης ανόρθωσης με τις ουλές γύρω από την θηλή και την ορίζοντια γραμμή μέχρι κάτω και έτσι πετύχαμε τον ίδιο σκοπό με ενθεμα . ...χρησιμοποίησα το b-lite της γερμανικής εταιρείας Polytech μετά απο πολυ ψάξιμο, το πρώτο ελαφρύτερο ένθεμα στον κόσμο , αποκλειστικοί αντιπρόσωποι για την Ελλάδα ειναι η @crocosmedical . Το b-lite αποδεδειγμένα πλέον σημαίνει περισσότερος όγκος με πολυ λιγότερο βάρος άρα δεν επιβαρύνουμε την πλάτη και τη σπονδυλική μας στήλη, λιγότερο βάρος σημαίνει λιγότερη χαλάρωση και λιγότερη πτώση στο στήθος μας...αποτέλεσμα που διαρκεί στον χρόνο, συντομότερος χρόνος αποθεραπείας χωρίς μετεγχειρητικούς πόνους 💕