Βιολάντα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γενικός διευθυντής

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά τη μαραθώνια απολογία του ο γενικός διευθυντής της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Η απολογία του διήρκησε τέσσερις ώρες και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος καταβάλλοντας χρηματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή να εμφανίζεται στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα και του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο γενικός διευθυντής βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της άμεσης συνέργειας σε έκρηξη με δόλο και της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, αδικήματα που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

Οι δικηγόροι των οικογενειών των εργατριών που σκοτώθηκαν στην έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο, καταγγέλλουν ότι υπάρχουν ενδείξεις για άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο.

Να σημειωθεί ότι, θα κληθούν να απολογηθούν και μηχανικοί που υπέγραψαν τις μελέτες και σε υπαλλήλους που διενεργούσαν τις αυτοψίες. Ακόμη και πρόσωπα που θα αφεθούν ελεύθεροι θα κληθούν εκ νέου να καταθέσουν.

Περίμεναν διαφορετική αντιμετώπιση, γιατί στις καταθέσεις των εργαζομένων είναι ότι γνώριζε και δεν έκανε αυτά που έπρεπε για να αποφευχθεί το εργατικό δυστύχημα. Υπενθυμίζεται ότι, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έχει προφυλακιστεί και το αίτημα αποφυλάκισής του δεν έχει γίνει δεκτό.

Στα τέλη Απριλίου είχε απολογηθεί ο διευθυντής παραγωγής του εργοστασίου μπισκότων ο οποίος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το πόρισμα του ΕΜΠ διαπιστώθηκε εκτεταμένη διάβρωση στις σωληνώσεις μεταφοράς προπανίου από τις εξωτερικές δεξαμενές προς το εργοστάσιο, με τον εντοπισμό δύο μεγάλων οπών, από τις οποίες το εύφλεκτο αέριο διέρρεε επί μακρό χρονικό διάστημα.

Πηγή: cnn.gr