Βοήθησε χιλιάδες ανθρώπους στα ΚΕΘΕΑ – Το κράτος έκοψε τον μισθό του μετά από το τροχαίο με ακρωτηριασμό

Επί δεκαετίες βρέθηκε στο πλευρό χιλιάδων εξαρτημένων ανθρώπων ως επικεφαλής των ΚΕΘΕΑ Αρδιάδνη στην Κρήτη. Τον περασμένο Δεκέμβρη στις 2 του μήνα, έπεσε θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη και οι γιατροί δεν κατάφεραν αν σώσουν το πόδι του. Σήμερα το κράτος του κόβει τον μισθό.

Οι χιλιάδες ιστορίες απεξάρτησης στις οποίες είχε β' πρωταγωνιστικό ρόλο ο Χανιώτης κοινωνιολόγος στα ΚΕΘΕΑ, Γιώργος Γαβριλάκης, συνθέτουν έναν άνθρωπο που πορεύτηκε με γνώμονα την προσφορά, αλληλεγγύη και την αγάπη.

Δυστυχώς τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει για το κράτος Πρόνοιας, το οποίο έχοντας διαλύσει πλέον τα ΚΕΘΕΑ, βάζει τεράστια εμπόδια στην επιβίωση του Γιώργου Γαβριλάκη. Έχοντας περάσει οι πέντε πρώτοι δύσκολοι μήνες, μετά τον ακρωτηριασμό του και με την υγεία του να παρουσιάζει έως και σήμερα πολλές επιπλοκές, το οποίο μεταφράζεται σε αδιανόητο πόνο, ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται αντιμέτωπος με την ανάλγητη γραφειοκρατεία.

Με δεδομένο ότι οι επιπλοκές στην υγεία του δεν του έχουν επιτρέψει να προσαρμόσει το τεχνητό μέλος και να επιστρέψει στην υπηρεσία του, στον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ), στον οποίο υπάγονται πλέον το ΚΕΘΕΑ και ο ΟΚΑΝΑ, το κράτος Πρόνοιας, τρεις μήνες μετά το ατύχημα, του «έκοψε» τον μισθό ως εργαζόμενου σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

Έτσι, σήμερα ζει με ένα επίδομα του ΙΚΑ, το οποίο αποδεικνύεται ανεπαρκές ακόμη και για την κάλυψη βασικών αναγκών. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο η ειδική κάλτσα σιλικόνης για το πόδι που ακρωτηριάστηκε κοστίζει 500 ευρώ.

Πόσο μάλλον να καλύψει το κόστος των 10.000 έως 16.000 ευρώ που απαιτούνται για την απόκτηση τεχνητού μέλους (τεχνητού ποδιού) και των απαραίτητων αναλώσιμων. Από αυτό το ποσό, το ΙΚΑ καλύπτει μόλις 2.700 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, για το κράτος δεν θεωρείται ακόμη ανάπηρος, καθώς δεν έχει περάσει από την ειδική επιτροπή ΚΕΠΑ ώστε να του χορηγηθεί κάρτα ΑμεΑ. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί ούτε να σταθμεύσει σε θέση για άτομα με αναπηρία, με αποτέλεσμα να χρειάζεται συνεχώς συνοδό για να μετακινηθεί με το αναπηρικό αμαξίδιο.

Για τον σκοπό αυτό, φίλοι και άνθρωποι που τον γνωρίζουν μέσα από την προσφορά του στο ΚΕΘΕΑ διοργανώνουν την Τετάρτη 29 Απριλίου, στις 7 το απόγευμα, στο κέντρο «Κανάρια», μια βραδιά αλληλεγγύης για τη στήριξη του Γιώργου, ο οποίος χρειάζεται τεχνητό μέλος. Παράλληλα, στο διαδίκτυο έχει γίνει viral και ένα χιουμοριστικό βίντεο, που προσπαθεί να κινητοποιήσει τον κόσμο.

Στην Ελλάδα 2.0 το κοινωνικό κράτος τιμωρεί για μία ακόμα φορά τα άτομα με αναπηρία. Έτσι, όταν ένας άνθρωπος χάσει το πόδι του, μετά είναι «φυσιολογικό» να χάνει και τον μισθό του, έως ότι αποδείξει στην επιτροπή ΚΕΠΑ την αναπηρία του... Το πώς θα επιβιώσει και θα καλύψει τις καθημερινές του ανάγκες για το κράτος αυτό είναι δευτερεύον ζήτημα.

Το έλλειμα αυτό του κράτους Πρόνοιας έρχονται να το καλύψουν φίλοι, εθελοντές και έρανοι αλληλεγγύης...

Τώρα λοιπόν είναι η σειρά μας να ανταποδώσουμε στον Γιώργο Γαβριλάκη τη φροντίδα, την καλοσύνη και τον σεβασμό που έδειξε σε καθέναν από τους ανθρώπους που ζήτησαν τη βοήθειά του.

Ο Γιώργος και η ομάδα που τον πλαισίωσε στα ΚΕΘΕΑ Αριάδνη επανανοηματοδότησαν ζωές ανθρώπων που είχαν χάσει κάθε ελπίδα και ενδιαφέρον, που είχαν βυθιστεί οι ίδιοι και οι οικογένειες τους στην απελπισία.

Είναι χρέος μας να τον βοηθήσουμε να σταθεί ξανά όρθιος, να περπατήσει και να ποδηλατήσει, μαζί με την ομάδα ατόμων που αποθεραπεύτηκαν και τις οικογένειες τους, στις ποδηλατοβόλτες που καθιέρωσε ως μέρος της απεξάρτησης και τον περιμένουν να επιστρέψει.

Στοιχεία λογαριασμού:

IBAN:GR5202607460000960100325150

IRIS:698 0373062

Δικαιούχος :ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ

Ελένη Φουντουλάκη – zarpanews.gr