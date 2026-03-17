Ναύπλιο: 46χρονος πατέρας έπαθε ανακοπή και πέθανε μετά από τσίμπημα μέλισσας την ώρα που έκανε αναρρίχηση

Τραγική κατάληξη είχε μια εξόρμηση αναρρίχησης στην περιοχή της Καραθώνας στο Ναύπλιο, όταν ο 46χρονος Δαμιανός Νάκος, από την περιοχή της Ερμιονίδας, δέχθηκε τσίμπημα από μέλισσα.

Το τσίμπημα τού προκάλεσε έντονη αλλεργική αντίδραση, εξελισσόμενη σε αλλεργικό σοκ.

Παρά την άμεση μεταφορά του στο Νοσοκομείο Ναυπλίου από τους φίλους που βρίσκονταν μαζί του, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Όπως γράφει η ιστοσελίδα argolikeseidiseis.gr, πατέρας μιας κόρης, ο Δαμιανός Νάκος είχε αφιερώσει τη ζωή του στη φύση και την προσφορά. Ως παραγωγός και συνοδός βουνού, ίδρυσε τη Φυσιολατρική Ορειβατική Ομάδα Αργολίδας, με στόχο την ανάδειξη των φυσικών ομορφιών της Ερμιονίδας και τη διοργάνωση δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων και εθελοντικών πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Υπήρξε επίσης ενεργό μέλος και πρωτοστάτης της Ομάδας Διάσωσης Ερμιονίδας, ενώ διετέλεσε πρόεδρος για δύο χρόνια στην Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας.

Η δράση του περιλάμβανε σημαντικά έργα, όπως η δημιουργία και ανάδειξη των μονοπατιών της περιοχής, η αναβίωση των αρχαίων αγώνων "Διονυσία Ερμιόνης", η συμμετοχή στην εθελοντική δράση "Let’s do it" και η συμβολή στην ανανέωση των αναρριχητικών πεδίων.