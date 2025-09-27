Πολάκης: Δημιουργία κόμματος από τον Τσίπρα σημαίνει αλλαγή πορείας και διαφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ

Θέση για τα σενάρια περί ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα πήρε ο Παύλος Πολάκης, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα αποτελούσε «επιστροφή» του πρώην πρωθυπουργού, αλλά αλλαγή πορείας και ουσιαστική διαφωνία με τις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε συνέντευξή του στο Libre.gr, ο βουλευτής υπογράμμισε ότι η παρατεταμένη ασάφεια γύρω από τις προθέσεις του κ. Τσίπρα επιβαρύνει τον χώρο και κάλεσε τον πρώην πρόεδρο του κόμματος να ξεκαθαρίσει δημόσια τη στάση του.



«Εξ όσων γνωρίζω ο Αλέξης είναι ένα ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο μόνος πρόεδρος του κόμματος που διετέλεσε πρωθυπουργός και σήμερα είναι εν ενεργεία βουλευτής. Κατά συνέπεια, δεν αντιλαμβάνομαι τι εννοείται μιλώντας για επιστροφή. Αν θεωρείτε τη δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον Αλέξη επιστροφή, να μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν συμφωνώ», δήλωσε ο κ. Πολάκης.



Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η δημιουργία νέου πολιτικού φορέα θα ισοδυναμούσε με ρήξη: «Η δημιουργία ενός νέου κόμματος πρώτα και κύρια σημαίνει αλλαγή πορείας και όχι επιστροφή… Η δημιουργία ενός νέου κόμματος, νομοτελειακά σημαίνει διαφωνία στις προγραμματικές μας θέσεις».



Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η ασάφεια γύρω από το ζήτημα «δεν κάνει καλό σε κανένα και σίγουρα δεν κάνει καλό στο χώρο μας», ενώ κάλεσε τον κ. Τσίπρα να ξεκαθαρίσει τη θέση του: «Αν ο Αλέξης πραγματικά ενδιαφέρεται για το σχηματισμό μιας πλειοψηφικής προοδευτικής συμμαχίας θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του εδώ και καιρό. Κατά τη γνώμη μου συνεπώς, δεν θα έπρεπε να μιλάμε για επιστροφή αλλά για αποκάλυψη προθέσεων».

Πηγή: protothema.gr