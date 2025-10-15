Συνάντηση κορυφής Ρωσίας – Συρίας στη Μόσχα και στο βάθος Άσαντ

Ο πρόεδρος της Συρίας δηλώνει ότι δεν θα θέσει αίτημα επιστροφής του Άσαντ για να δικαστεί.

Ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σάραα, και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες στη Μόσχα την Τετάρτη, ανέφερε το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA την Τρίτη.

«Σύμφωνα με την προεδρική υπηρεσία Τύπου, ο αλ-Σάραα έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του για να συζητήσουν περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς και τρόπους ανάπτυξης συνεργασίας προς το κοινό συμφέρον και των δύο χωρών», ανέφερε το πρακτορείο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ταξίδι του αλ-Σάραα εντάσσεται στις «προσπάθειες για τον μετασχηματισμό των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και τη διερεύνηση προοπτικών πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών».

Ο αλ-Σάραα θα συναντηθεί επίσης με silk της συριακής κοινότητας στη Ρωσία.

Στη σκιά του Άσαντ

Υπενθυμίζεται, ότι ο πρώην πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ βρήκε καταφύγιο στη στενή σύμμαχό του Ρωσία, μετά την ανατροπή του.

Ο Άχμαντ αλ-Σαράα δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνησή του θα επιδιώξει νομικές οδούς για να θεωρήσει τον πρώην Άσαντ υπεύθυνο για φερόμενα εγκλήματα, αλλά θα αποφύγει οποιαδήποτε αντιπαράθεση με τη Ρωσία, όπου ο Άσαντ παραμένει εξόριστος.

«Υπάρχουν ολόκληρες γενιές που έχουν υποστεί τρομερό ψυχολογικό τραύμα. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό η περίοδος της απελευθέρωσης να δώσει στους ανθρώπους νέα ελπίδα για την επιστροφή τους και για την ανοικοδόμηση», δήλωσε ο Σαράα σε συνέντευξή του στο CBS News.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα ήθελε να διατηρήσει στρατιωτικές βάσεις στη Συρία, οι οποίες θα μπορούσαν να αναδιαρθρωθούν ώστε να αντικατοπτρίζουν τη νέα πραγματικότητα.

«Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα παραμείνουμε αντίθετοι στις επιθυμίες της συριακής ηγεσίας, αλλά φαίνεται ότι η συριακή ηγεσία, μαζί με μια σειρά από χώρες της περιοχής, ενδιαφέρονται να διατηρήσουν την παρουσία μας εκεί», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξή του.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός, η Ρωσία ενδιαφέρεται «να συνεχιστούν όλα όσα ξεκίνησαν – κάποια από τη σοβιετική εποχή, κάποια μετά το 2011-2014 – όλα όσα σχετίζονται με την προώθηση της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, της βιομηχανίας, της γεωργίας και της ενέργειας», αλλά «φυσικά, πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες». «Αυτό ισχύει και για τις στρατιωτικές μας βάσεις», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Πηγή: ieidiseis.gr