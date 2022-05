This is Football: Ο πιτσιρικάς κλαίει στο «Πιθχουάν» και η μαμά είναι εκεί με το χαρτομάντηλο (vid, pic)

Είναι ένα από τα στιγμιότυπα του τελικού. Είναι μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά τη νίκη της Άιντραχτ επί της Ρέιντζερς με 5-4 στα πέναλτι που σηματοδοτεί την κατάκτηση του Europa League από τους Γερμανούς.

Και ο πιτσιρικάς, φίλος της Ρέιντζερς, προσπαθεί να σκουπίσει τα δάκρυα του με ένα χαρτομάντηλο που του έχει δώσει η μητέρα του.

Είναι δίχως αμφιβολία ένα από τα στιγμιότυπα του τελικού του «Σάντσεθ Πιθχουάν».

Δείτε τη φωτογραφία:

Jubilation for Eintracht Frankfurt!



The 2022 Europa League winners! 🏆



What a moment for the German outfit! 👏#UELfinal pic.twitter.com/1uF23qHV6b