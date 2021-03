Μία και καμία!

Φτάνουμε στο φινάλε. Όμως πριν πέσει η πρώτη αυλαία, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης καθηλώνει, ενώ σε Ηράκλειο και Γιάννινα στρέφονται το Σάββατο οι προβολείς.

ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ

Η ώρα για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Η ώρα να ανάψουν τα αίματα, να φουντώσει λίγο η… διαμάχη, η ώρα να κριθεί για ακόμα μια φορά ποιος είναι το αφεντικό στην πόλη. Κι αν δεν αρκεί το ονόρε να σας «ψήσει» για το παιχνίδι, υπάρχει και η ουσία. Η βαθμολογική ουσία. Μια αγωνιστική πριν το φινάλε και την έναρξη των πλέι οφ, ο Άρης έχει ένα βαθμό περισσότερο από τον ΠΑΟΚ, έχει ευκολότερο ματς στην τελευταία αγωνιστική, οπότε αν δεν ηττηθεί παίρνει προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Υπάρχει, φυσικά, και το θέμα… τιμής, με τον δικέφαλο του βορρά να θέλει να κερδίσει τον συντοπίτη του ως ρεβάνς για την ήττα του πρώτου γύρου.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 7 Μαρτίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο γηπεδούχος… Ο Άρης έχει πάρει τον αέρα του ΠΑΟΚ στα τελευταία παιχνίδια τους. Μπορεί να μην του… φαίνεται, όμως στα τελευταία δέκα ματς, οι κιτρινόμαυροι έχουν ηττηθεί μόλις τρεις φορές, ανεξαρτήτου διοργάνωσης ή έδρας. Στην Τούμπα, δε, οι τελευταίες τέσσερις αναμετρήσεις μεταξύ των δύο ομάδων έχουν λήξει ισόπαλες και η τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ είναι το 2013.

CASH OUT: Στα γκολ! Δεν είναι σπάνιο το 0-0, ωστόσο η προϊστορία των δύο ομάδων θέλει αναμετρήσεις με γκολ και συνηθέστερα με πάνω από δύο τέρματα. 132 γκολ σε 61 ματς, ενώ από το 2000 και μετά, σε σύνολο είκοσι αναμετρήσεων μόλις τρία παιχνίδια έχουν λήξει χωρίς τέρματα.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς προβλήματα οι δύο ομάδες.

NO BET: Στους τερματοφύλακες. Η γκέλα του Κουέστα είναι ακόμα φρέσκια, ο Σιαμπάνης ήταν το βασικό θέμα στο ντέρμπι του πρώτου γύρου, ο ΠΑΟΚ δεν τα πάει καλύτερα με τους δικούς του γκολκίπερ και το αποτέλεσμα μπορεί να κριθεί από ένα μικρό λάθος.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: New kid on the block και ο Σιμόν Μαρτσίνιακ θα σφυρίξει για πρώτη φορά στη Super League, με τον Ζιλ στο VAR. O Πολωνός διαιτητής έχει πολύ μικρή… εμπειρία από Ελλάδα ως ρέφερι στις αναμετρήσεις Γουλβς-Ολυμπιακός, ΑΕΚ-Βίντι και Ελλάδα-Βέλγιο.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και η κακή του μοίρα… Η κακή μοίρα του Παναθηναϊκού σφραγίστηκε στην αναμέτρηση της προηγούμενης Τετάρτης με τον εκπληκτικό ΠΑΣ να παίρνει διπλό στη Λεωφόρο και ταυτόχρονα την πρόκριση για τα ημιτελικά του κυπέλλου. Οι Ζωσιμάδες, που τόσο είχαν συζητηθεί για το πρώτο ματς του κυπέλλου θα φιλοξενήσουν την αναμέτρηση, η οποία προφανώς και είναι εντελώς διαφορετική από το πρωτάθλημα. Οι Ηπειρώτες έχουν μικρότερο βαθμολογικό κίνητρο από τον Παναθηναϊκό, όμως δεν είναι αδιάφοροι για βαθμό ή βαθμούς που θα τους απομακρύνουν από τις τελευταίες θέσεις, ενώ οι πράσινοι είναι εκείνοι που καίγονται για να πάρουν τους τρεις βαθμούς και να μείνουν σε τροχιά Ευρώπης.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 6 Μαρτίου, 19:30 (NS2HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Θα μπορέσει να επιστρέψει αγωνιστικά και ψυχολογικά ο Παναθηναϊκός; Οι πράσινοι έπειτα από τη νίκη επί του Ολυμπιακού, έχουν χάσει τον εαυτό τους. Μετρούν τέσσερα ματς χωρίς νίκη (τρία εκ των οποίων τα έχασαν) και η προσγείωση ήταν απότομη.

CASH OUT: Γνωρίζονται αρκετά καλά και μέχρι τώρα γνωρίζουμε και εμείς τι μπορούμε σίγουρα να περιμένουμε. Κι αυτό είναι γκολ! Αμφότερα τα ματς του κυπέλλου έληξαν 2-1 υπέρ του ΠΑΣ, στο πρωτάθλημα είχε κερδίσει 2-0 ο Παναθηναϊκός και το τελευταίο 0-0 μεταξύ των δύο ομάδων απαντάται τον Ιανουάριο του 2015. 16 παιχνίδια πριν το αυριανό.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Μολό και Αλεξανδρόπουλος θα εκτίσουν ποινές για τον Παναθηναϊκό, ενώ εκτός είναι και οι Νιάς και Βέλεθ λόγω τραυματισμού.

NO BET: Όπως ακριβώς γράφτηκε και στον πρόλογο, δεν είναι ματς να ποντάρεις σε σίγουρο νικητή. Οι λόγοι είναι πολλοί: Τα συνεχόμενα ματς, η ψυχολογία, αλλά και το κίνητρο που διαφέρει στις δύο ομάδες.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Διαμαντόπουλος και Τζοβάρας θα είναι το δίδυμο στους Ζωσιμάδες. Δωδέκατο παιχνίδι φέτος για τον Αρκά διαιτητή, που θα σφυρίξει για δεύτερη φορά Παναθηναϊκό και πέμπτη ΠΑΣ. Δεν τον λες και γουρλή για την ομάδα των Ιωαννίνων που με τον Διαμαντόπουλο διαιτητή έχει χάσει τα τέσσερα ματς και έχουν σφυριχτεί τέσσερα πέναλτι εις βάρος του (σ.σ. και ένα υπέρ του).

ΟΦΗ-ΑΕΛ

Κράτα τα με να σε κρατώ να ανεβούμε το βουνό… Ή να πέσουμε κι οι δυο! Τα πλέι άουτ θα είναι δύσκολα και για τις δύο ομάδες. Το πόσο δύσκολα θα είναι εξαρτάται από την αναμέτρηση της Κυριακής. Το παιχνίδι είναι το πιο οριακό της αγωνιστικής και το πιο σημαντικό βαθμολογικά. Αν η Λάρισα πάρει αποτέλεσμα στο Ηράκλειο και πολύ περισσότερο αν κερδίσει, τότε όλα είναι στον αέρα για το έξτρα πρωτάθλημα των εφτά αγωνιστικών. Αν ο ΟΦΗ κερδίσει, τότε παίρνει μια βαθιά ανάσα και διαχωρίζει τη θέση του από εκείνη του απευθείας υποβιβασμού, αφού θα είναι αδύνατο στα πλέι άουτ να μαζέψει τη διαφορά η ΑΕΛ. Το βλέμμα τους στο Ηράκλειο, έστω και λοξά θα έχουν και Παναιτωλικός με Λαμία.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 6 Μαρτίου, 15:00 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ναι, ο ΟΦΗ θέλει και, ναι, όλοι περιμένουν ότι κάποια στιγμή θα κάνει το «μπαμ» και θα ξεσπάσει, όμως προς το παρόν έχει πέσει μαύρο. Οκτώ συνεχόμενες αγωνιστικές στη Super League μόνο ήττες, έντεκα σερί ματς σε όλες τις διοργανώσεις χωρίς νίκη και ξεκάθαρα κάτι είναι πολύ, πολύ λάθος στο Ηράκλειο.

CASH OUT: Η ισοπαλία δείχνει να είναι εσχάτως το πρώτο αποτέλεσμα ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Ηράκλειο. Τέσσερα συνεχόμενα ματς στο «Χ», τρία εξ αυτών 0-0 και συνολικά πέντε από τα τελευταία έξι, τα οποία ωστόσο έχουν διεξαχθεί σε βάθος 25ετιας!

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Φερέιρα είναι η νέα απώλεια για τον ΟΦΗ. Ο Τρούγιτς δεν υπολογίζεται από τον Φέστα.

NO BET: Οι ειδικές συνθήκες του αγώνα το «φωνάζουν» και η παράδοση έχει βγάλει απαγορευτικό. Φαντάζει αδύνατο να βρεις τον νικητή στο ματς του Σαββάτου. Συνολικά στην προϊστορία τους, ο ΟΦΗ έχει κερδίσει 16 ματς, η ΑΕΛ 20 και 16 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Τα γκολ; 71-71…

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Κουτσιαύτης και Ευαγγέλου θα είναι στο γήπεδο και στο VAR αντίστοιχα στο Ηράκλειο. O 43χρονος διαιτητής είχε σφυρίξει και την αναμέτρηση του πρώτου γύρου μεταξύ των δύο ομάδων, με τον ΟΦΗ να κερδίζει 1-0 στη Λάρισα.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Είναι από τις αναμετρήσεις που πάντα έχουν κάτι να προσφέρουν. Οι δύο πιο σταθεροί μεγαλομεσαίοι της Super League, οι δύο ομάδες που έχουν κάνει τις περισσότερες ζημιές στους «μεγάλους», οι δύο που έχουν διεκδικήσει περισσότερες φορές ευρωπαϊκό εισιτήριο, οι δύο που έχουν καθιερωθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα ως… ισχυρή αντιπολίτευση. Ο Αστέρας είναι φέτος σε θέση ισχύος απέναντι στον Ατρόμητο, είναι εκείνος που τρέχει ένα εκπληκτικό σερί και εκείνος που παλεύει να πλασαριστεί όσο πιο ψηλά γίνεται στη βαθμολογία για να διεκδικήσει στα πλέι οφ ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο Ατρόμητος έχει τον πληγωμένο του εγωισμό να υπερασπιστεί και τα εναπομείναντα ματς για να διορθώσει την κάκιστη εικόνα που έχει τους τελευταίους δύο μήνες.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 6 Μαρτίου, 17:15 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ατρόμητος, άμυνα, αποτελέσματα. Τρία «Α», αλλά αντίστροφα. Από τις 10 Ιανουαρίου και μετά, δηλαδή από το ματς με τον ΟΦΗ κι έπειτα, η ομάδα του Περιστερίου έχει μόνο μια νίκη και μόνο ένα ματς (σ.σ. το ίδιο που κέρδισε) που δεν έχει δεχτεί γκολ. Δέκα παιχνίδια συνολικά, ένα η εξαίρεση.

CASH OUT: Βίοι αντίθετοι. Ο Αστέρας είναι σε εξαιρετική κατάσταση και μοιάζει ασταμάτητος. Εννέα συνεχόμενα τα ματς που δεν έχει ηττηθεί, μόνο σε ένα δεν έχει σκοράρει, 24 οι βαθμοί που έχει μαζέψει στον δεύτερο γύρο.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Λέο Τίλικα είναι τιμωρημένος για τον Αστέρα.

NO BET: Η ισορροπία που λέγαμε. 10 νίκες ο Ατρόμητος, εννέα ο Αστέρας, έξι ισοπαλίες. Η ομάδα του Περιστερίου είχε χτίσει μια ισχυρή παράδοση με εφτά σερί νίκες από το 2016 ως το 2018, ωστόσο στα τελευταία έξι μεταξύ τους ματς το ρεκόρ είναι 2-2-2.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Σκουλάς και Μανούχος θα έχουν τον έλεγχο του αγώνα και του VAR αντίστοιχα. Μόλις έκτο ματς φέτος για τον Θεσσαλό διαιτητή, ο οποίος είχε σφυρίξει και το ματς του πρώτου γύρου. Μόνο γηπεδούχοι έχουν κερδίσει στα ματς που έχει διαιτητεύσει και δυο ισοπαλίες έχουν αποσπάσει οι φιλοξενούμενοι.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΛΑΜΙΑ

Από τα ματς που αν δεν είσαι οπαδός του Ολυμπιακού, λογικά θα μάθεις το αποτέλεσμα κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα. Η διαφορά δυναμικότητας είναι μεγάλη, οι πιθανότητες να γίνει η έκπληξη ελάχιστες και λογικά οι περισσότεροι θα προτιμήσουν να απολαύσουν τη μέρα μέχρι να έρθει το lockdown από το να παρακολουθήσουν το παιχνίδι που εκ των προτέρων φαντάζει εξαιρετικά μονόπλευρο. Διότι, ναι μεν ο Ολυμπιακός προέρχεται από το ματς κυπέλλου και ακολουθεί ευρωπαϊκή υποχρέωση, ωστόσο τίποτα από τα δύο δεν τον έχει επηρεάσει φέτος στην πορεία του στο πρωτάθλημα και τίποτα από τα δύο δεν τον έχει ανακόψει, ειδικά στο Στάδιο Καραϊσκάκη.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 7 Μαρτίου, 15:00 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Δεν είναι μόνο η Λαμία απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά και ο Μιχάλης Γρηγορίου. Με τέσσερις διαφορετικές ομάδες έχει αντιμετωπίσει τους ερυθρολεύκους, μόλις μια φορά έχει κατορθώσει να αποσπάσει ισοπαλία σε σύνολο εννέα αγώνων και με τέρματα 5-21.

CASH OUT: Η Λαμία έχει κάνει ζημιές στον Ολυμπιακό, αλλά μόνο στο κύπελλο. Στο πρωτάθλημα, οι ερυθρόλευκοι έχουν ένα καταιγιστικό εφτά στα εφτά, με τέρματα 21-1 και τους Ελ Αραμπί και Χασάν να έχουν πετύχει μαζί οκτώ από τα 21 γκολ.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Τιμωρημένοι οι Καμαρά και Σεμέδο για τον Ολυμπιακό, ο Άνταμ Τζανετόπουλος για τη Λαμία, που έχασε και τον Γκαζαριάν με θλάση.

NO BET: Τα έξι γκολ του πρώτου γύρου είναι απίθανο να επαναληφθούν και ενδεχομένως εκεί να είναι που ο Ολυμπιακός θα κάνει μια συντήρηση δυνάμεων. Εξάλλου, στα πέντε τελευταία ματς (μαζί με του κυπέλλου) οι ερυθρόλευκοι έχουν πετύχει εφτά γκολ, αρκετά κάτω από τα δεδομένα τους.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Καραντώνης και Κουμπαράκης στο Στάδιο Καραϊσκάκη. Δωδέκατο ματς φέτος για τον 37χρονο διαιτητή, ο οποίος έχει σφυρίξει δύο φορές Ολυμπιακό και μία φορά αγώνα της Λαμίας.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ

Μπορεί να αλλάξει ο Παναιτωλικός τη μοίρα του; Κι αν ναι, ως ποιον βαθμό; Η ομάδα του Αγρινίου παλεύει για να σώσει ό,τι σώζεται, όμως παρά την έντονη κινητικότητα στο παζάρι και την ενίσχυση του Ιανουαρίου, παραμένει σε πολύ δύσκολη θέση και παρουσιάζει μια κακή εικόνα. Η ήττα από τη Λάρισα ήρθε να αναδείξει ότι είναι ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο και στον τερματισμό της σεζόν, θα προσπαθήσει να βελτιώσει την τύχη του. Η ύστατη προσπάθεια για να αποφύγει τον αγώνα μπαράζ θα γίνει στα πλέι άουτ και στις δύο αγωνιστικές που απομένουν, η ομάδα του Αγρινίου θα παλέψει να βελτιώσει την τύχη της. Ο Βόλος δεν έχει τέτοιο πονοκέφαλο, η θέση του μοιάζει ασφαλής, και μένει να φανεί στο γήπεδο, αν ο αποκλεισμός στο κύπελλο τον άδειασε ψυχολογικά ή αν θα συνεχίσει να είναι όσο ανταγωνιστικός υπήρξε μέχρι σήμερα.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 7 Μαρτίου, 17:15 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Γκολ με το σταγονόμετρο βάζει ο Παναιτωλικός και ματς που φαίνεται ότι θα κριθεί στο γκολ είναι της Κυριακής. Η ομάδα του Αγρινίου έχει τη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα, γεγονός που φέρνει να παίρνει αποτελέσματα το πολύ μέχρι 2-1, με συνηθέστερα σκορ στα ματς της το 0-0 και το 1-1.

CASH OUT: Ο Βόλος τα πάει εξαιρετικά στα τελευταία ματς εκτός έδρας, όπου εν γένει στο πρωτάθλημα είχε θετικότατη παρουσία. Λάρισα, Γιάννινα και Ηράκλειο κατά σειρά τα τρία συνεχόμενα ματς, στα οποία δεν ηττήθηκε και συγκέντρωσε εφτά βαθμούς.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς προβλήματα ο Παναιτωλικός, Μήτογλου και Περέα οι τιμωρημένοι των φιλοξενούμενων.

NO BET: -

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Φωτιάς και Σιδηρόπουλος στο Αγρίνιο. O 31χρονος διαιτητής είχε σφυρίξει και την αναμέτρηση του πρώτου γύρου, η οποία είχε λήξει 0-0, με τον Αμρ Ουάρντα να έχει αστοχήσει σε πέναλτι και τον Παναιτωλικό να παίζει με δέκα παίκτες για σχεδόν εξήντα λεπτά.

ΑΕΚ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Κάθε προηγούμενη εβδομάδα και καλύτερα… Κάπως έτσι μοιάζει η ΑΕΚ του τελευταίου μήνα, ενώ το αντίθετο ισχύει για τον Απόλλωνα που κατάφερε να βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας από τις δύο τελευταίες θέσεις και να έχει ένα σημαντικό προβάδισμα ενόψει πλέι άουτ. Τα χειρότερα για την ΑΕΚ δεν σχετίζονται μόνο με τα αποτελέσματα, αλλά και με τους τραυματισμούς, αφού πρακτικά ο Μανόλο Χιμένεθ κάνει τα σχέδιά του χωρίς εφτά ποδοσφαιριστές, που λογίζονται ως βασικοί ή έστω του βασικού rotation. Συν δύο τιμωρημένους, το άθροισμα φτάνει τους εννέα παίκτες που δεν υπολογίζονται από τον Ισπανό τεχνικό, συνεπώς πάλι θα πρέπει να περιμένουμε αλχημείες και πειράματα. Τέτοια προβλήματα δεν έχει ο Απόλλων, που θέλει να συνεχίσει να κλέβει τις εντυπώσεις, αλλά και όπου μπορεί τους βαθμούς.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Δευτέρα 8 Μαρτίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Προφανώς και δεν υπάρχουν πολλά εντός έδρας ματς που να έχει κάνει ο Απόλλων ζημιά στην ΑΕΚ. Μια λευκή ισοπαλία το 2017 και μετά πρέπει να φτάσουμε πίσω στο 1995 για να βρούμε το διπλό του Απόλλωνα στο «Νίκος Γκούμας». 34-2-7 υπέρ της ΑΕΚ η παράδοση, 91-28 τα γκολ σε 43 ματς.

CASH OUT: Τα γκολ μοιάζουν μια ασφαλής επιλογή! Στις αναμετρήσεις κυπέλλου μπήκαν γκολ, στο ματς του πρώτου γύρου (κι αν) μπήκαν γκολ, ενώ προσθέστε στα προαναφερθέντα το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει δεχτεί γκολ στα εννέα από τα δέκα τελευταία της ματς, ενώ ο Απόλλων στα δέκα από τα έντεκα τελευταία του παιχνίδια.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Κρίστιτσιτς και ο Χνιντ είναι τιμωρημένοι, ενώ τελευταίος τραυματισμός εκείνος του Τάνκοβιτς. Ο Μπαξεβανίδης είναι τιμωρημένος από τον Απόλλωνα.

NO BET: Στην ΑΕΚ! Ασταθής, ειδικά σε παιχνίδια με αντιπάλους χαμηλότερης δυναμικής και αυτή τη στιγμή χωρίς τους περισσότερους βασικούς ποδοσφαιριστές. Χαφ δεν υπάρχουν, επιθετικός υπάρχει ένας, αμυντικοί μετρημένοι και ουδείς μπορεί να γνωρίζει το σχήμα που θα επιλέξει ο Μανόλο Χιμένεθ τι θα μπορεί να κάνει στο γήπεδο.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Θανάσης Τζήλος σφυρίζει για δεύτερη φορά φέτος τόσο την ΑΕΚ όσο και τον Απόλλωνα, ενώ ο Παπαδόπουλος θα είναι το VAR. Επιστροφή μετά από σχεδόν σαράντα ημέρες στους ορισμούς στο πρωτάθλημα για τον Θεσσαλό διαιτητή, που σφυρίξει τελευταία φορά στη Super League τον αγώνα Παναθηναϊκός-Λαμία.