Ο παίκτης της… παλαιάς κοπής! (vids)

Ήρθε η ώρα για τον αποχαιρετισμό. Με κάθε επισημότητα, ο Μάρκο Λιβάγια αποτελεί παρελθόν για την ΑΕΚ και οι δέκα κορυφαίες του στιγμές, δύσκολα θα ξεχαστούν.

1. Καλησπέρα και καλή βραδιά…

Είχε παίξει σε εννέα παιχνίδια, ήδη. Είχε εντυπωσιακές ενέργειες. Μεγάλες χαμένες ευκαιρίες. Δοκάρια. Κίτρινες κάρτες. Κόκκινη κάρτα. Εκείνο το βράδυ, όμως, έσπασε το ρόδι. Κι επειδή του το χρωστούσε η τύχη, έσπασε και δεύτερο ρόδι. Δεν ήταν το βράδυ (σ.σ. όπως θα δούμε και πιο κάτω) που μπήκε στην καρδιά των οπαδών της ΑΕΚ, αλλά ήταν εκείνο που εκείνος υποκλίθηκε σε εκείνους και εκείνοι υποκλίθηκαν σε εκείνον. Απέναντι στην Αούστρια Βιέννης στις 28 Σεπτεμβρίου του 2017, ο Μάρκο Λιβάγια θα πετύχει δύο γκολ. Τόσο εκείνο που θα βάλει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ, όσο και στην εκπνοή για να ισοφαρίσει την αυστριακή ομάδα. Χαρακτηριστικό της βραδιάς, η φωτογραφία… Η φωτογραφία πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες, μπροστά στο πέταλο ̇ μια φωτογραφία που συνοδεύει από χθες τα καλύτερα άρθρα.

2. Να γνωριστούμε καλύτερα…

Μετά από τέσσερα χρόνια και δεκάδες σκαμπανεβάσματα, κάτι πρέπει να έχουμε καταλάβει. Το αίμα στις φλέβες του κυλάει πότε παγωμένο και πότε καυτό. Ενδιάμεση θερμοκρασία δεν υπάρχει. Γκολ στις καθυστερήσεις στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το κύπελλο, γκολ στο 90’ με την Αούστρια Βιέννης, γκολ στην Λεωφόρο μια φορά κι έναν καιρό, τη στιγμή που φαινόταν ο Παναθηναϊκός να έχει κερδίσει το ματς. Συνολικά στην καριέρα του στην ΑΕΚ, ο Μάρκο Λιβάγια έχει σκοράρει οκτώ φορές από το 85ο λεπτό και μετά, έντεκα αν το πιάσουμε από το 80’, και 13 αν μιλήσουμε για τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Χωρίς να σημαίνει ότι όλα του τα γκολ έκριναν την εκάστοτε αναμέτρηση, αλλά είναι ένα δείγμα ότι when the going gets tough, the tough get going, σωστά; Οι συστάσεις έγιναν στις 19 Νοεμβρίου του 2017 απέναντι στον Παναθηναϊκό.

3. Μαζί μου πέτα…

… πάνω από τα σύννεφα, θα σου πει το τραγούδι. Έτσι το σκεφτόταν και ο Μάρκο Λιβάγια ένα ζεστό βραδάκι του Αυγούστου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Προκριματικά Champions League και η καρδούλα του Κροάτη το έλεγε. Ήθελε να παίξει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και θα έβαζε το χεράκι του για να τα καταφέρει η ΑΕΚ. Βασικά, απέναντι στη Σέλτικ έβαλε το κεφαλάκι του και με έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην Ένωση απέναντι στη Σκωτσέζικη ομάδα, με το γκολ του στο 50’. Το πρόβλημα είναι ότι αργότερα έβαλε το… ποδαράκι του και με την αποβολή του στα πλέι οφ κόντρα στην Βίντι, στέρησε από τον εαυτό του και την ομάδα του, μέρος του ονείρου.

4. Οι άντρες δεν κλαίνε…

Μπορούν, όμως, να λυγίζουν. Πολύ αρρενωπότητα μαζεύτηκε στο άρθρο και δεν είναι καλή εποχή για άντρες παλαιάς κοπής. Ειδικά, για τον τρόπο που θέλουν να πλασάρουν τον εαυτό τους. Δεν είναι όλα τα γκολ βαθμολογικής σημασίας. Δε γίνουν όλα τα γκολ νίκες, βαθμούς ή προκρίσεις. Υπάρχει και κάποια στατιστικά αδιάφορα, αλλά ψυχολογικά πολύ σημαντικά. Απέναντι στην Ξάνθη στις 2 Δεκεμβρίου του 2018, ο Μάρκο Λιβάγια θα σκοράρει στο φινάλε του ματς. Θα σκύψει το κεφάλι, δε θα πανηγυρίσει, θα απολογηθεί. «Με την εικόνα που έχω τον τελευταίο μήνα σκέφτηκα να μη το πανηγυρίσω. Ευτυχώς έκανα τη δουλειά μου». Λίγες μέρες πριν, στο μοναδικό ματς που θα έπαιζε στους ομίλους του Champions League – εκείνο απέναντι στον Άγιαξ – είχε κατορθώσει να αποβληθεί!

5. Τον Μάρκο δε θα τον αφήνεις εκτός…

… Τον Μάρκο. Νέα σεζόν, νέος προπονητής, νέα όνειρα, νέα προκριματικά. Ο Μιγκέλ Καρντόσο αποδείχθηκε ένα ακόμα αποτυχημένο πείραμα της διοίκησης της ΑΕΚ και παρότι φαντάζει αιώνες μακριά, είναι – ω, ναι – ένα από τα παραδείγματα που σχεδόν κάθε χρόνο επαναλαμβάνονται. Μέχρι να έρθει ο Μανόλο Χιμένεθ. Σχεδόν κάθε χρόνο, επίσης. Τον Αύγουστο του 2019, η ΑΕΚ ξεκινούσε τις επίσημες αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Στις 8 του μήνα έπαιζε στην Ρουμανία απέναντι στην Κραϊόβα και ο Πορτογάλος τεχνικός αφήνει στον πάγκο τον Κροάτη. Ο τραυματισμός του Κλωναρίδη στο 39’, φέρνει τον Λιβάγια στο γήπεδο κι εκείνος με ασίστ και γκολ θα αλλάξει το ρου του αγώνα και πρακτικά θα σφραγίσει την πρόκριση για την ΑΕΚ από το πρώτο ματς.

6. Και τα… παιδιά στα κάγκελα!

Άλλες φορές είναι η ουσία, άλλες φορές η ομορφιά, άλλες φορές η ψυχολογία και άλλες – σπάνιες και ξεχωριστές – όλα μαζί! Την 1η Σεπτεμβρίου του 2019, ο Μιγκέλ Καρντόσο έχει, ήδη, φύγει. Το λάθος πείραμα έχει διορθωθεί, με άλλο λάθος όπως επίσης θα αποδειχθεί στη συνέχεια, αλλά εκείνη τη στιγμή το μόνο που μετρούσε για τους παίκτες της ΑΕΚ ήταν ότι είχε φύγει ο Πορτογάλος. Στην Τρίπολη για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος κι ενώ είχε προηγηθεί η εντός έδρας ήττα από την Ξάνθη, η ΑΕΚ θα φύγει νικήτρια με 3-2 χάρη στο γκολ του Σιμόες στις καθυστερήσεις. Στο 69’, ο Μάρκο Λιβάγια θα έχει πετύχει το δικό του γκολ, ένα που θα πανηγυρίσει στα κάγκελα με τους οπαδούς της ΑΕΚ. Ακόμα μια φωτογραφία-κορνίζα για το σαλόνι του, ακόμα μια φωτογραφία-αφίσα για το παιδικό δωμάτιο.

7. Μια ακόμα μέρα στη δουλειά!

Μια του Μάρκο, δυο του Μάρκο, τρεις του Μάρκο, τέσσερις του Μάρκο… Ε, κάπου ένα έλεος βρε Μάρκο. Αφού έχασε όσα για την κλάση του έμοιαζαν αδύνατο να χαθούν, έβαλε το δυσκολότερο. Ένα από τα πιο όμορφα γκολ που έχει πετύχει στην Ελλάδα ο Μάρκο Λιβάγια, ήρθε τον Σεπτέμβριο στο Αγρίνιο και ήταν ένα ακόμα τέρμα που έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ. Στο 69ο λεπτό της αναμέτρησης, με προσωπική ενέργεια και σουτ, ο Κροάτης χάρισε τρεις ακόμα βαθμούς στο δικέφαλο, την εποχή που προσπαθούσε ακόμα να ξεπεράσει το σοκ του Καρντόσο.

8. Το κερασάκι σε μια άνοστη τούρτα

Όπως ο ίδιος το έθεσε: «Αν δεν πάρουμε το κύπελλο αυτά τα γκολ δε θα σημαίνουν κάτι». Έχει δίκιο, αλλά έχει και άδικο. Στατιστικά, δε μετράει η παρουσία στον τελικό για την ΑΕΚ. Δεν είναι παράσημο. Πρακτικά, όμως, αν δεν υπήρχε ο Μάρκο Λιβάγια στη σωστή θέση τη σωστή στιγμή, τότε η Ένωση δε θα μπορούσε να διεκδικήσει τον τίτλο και θα είχε ξημερώσει μια μέρα με πολλά προβλήματα, πολλά θέματα, δεκάδες ανασφάλειες και ενδεχομένως αλλαγές που θα έθεταν και πάλι τα πάντα εν αμφιβόλω. Συνεπώς, το γκολ του στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη, μπαίνει στο Πάνθεον όσων έχει πετύχει με την ΑΕΚ. Κυρίως, το πρώτο της λύτρωσης, αλλά και το δεύτερο της θεμελίωσης της πρόκρισης. Κι ας έχασε – κατά την προσφιλή της συνήθεια – και πάλι το κύπελλο η ΑΕΚ.

9. Τον Μάρκο δε θα τον αφήνεις εκτός… (part II)

… Τον Μάρκο. Ο Μάσιμο Καρέρα δεν έμαθε από τον Μιγκέλ Καρντόσο και κάπως έτσι τα πράγματα πήραν την κάτω βόλτα. Στην Πορτογαλία αποφάσισε να μην ξεκινήσει τον Μάρκο Λιβάγια στη βασική ενδεκάδα. Τον έβαλε αλλαγή στο 61ο λεπτό και τον έκανε ξανά αλλαγή στο 89ο λεπτό. Ουπς! Ακόμα και να μην ήξερες, υπέθετες. Ακολουθούν δύο ματς πρωταθλήματος που δεν ξεκινάει βασικός, ένα ακόμα – με τη Λέστερ – Europa League που μπαίνει στο γήπεδο ως αλλαγή, μέχρι που ο Μάσιμο Καρέρα αρρώστησε και στην Ουκρανία ο Τζόρτζιο Ντ’ Ουρμπάνο ξεκινάει τον Κροάτη βασικό στο ματς με τη Ζόρια. Κι αν στην Πορτογαλία ήταν η αρχή του τέλους για πολλά, στην Ουκρανία έρχεται η συνέχεια του τέλος για τη σεζόν της ΑΕΚ. Ο Λιβάγια, εγωιστής και πεισματάρης σκοράρει δύο φορές, και ποδοσφαιριστές ΑΕΚ-Μάσιμο Καρέρα σημειώσατε 1.

9+1. Υπάρχουν και οι ασίστ!

Το παιχνίδι που υπογράμμισε την άφιξή του στην ΑΕΚ. Το παιχνίδι που υπογράμμισε την αξία που θα είχε για την ΑΕΚ. Το παιχνίδι ή ένα από τα παιχνίδια της σεζόν 2017-18 που αποδεικνύει ότι οι ικανοί χρειάζονται την τύχη και η τύχη αγαπάει την ικανότητα. ΑΕΚ-Ολυμπιακός, στις 24 Σεπτεμβρίου του 2019. Η ιστορία γνωστή. Η Ένωση βρίσκεται να χάνει 2-0 στο ημίχρονο, ο Μάρκο Λιβάγια μπαίνει στο 46’, αλλάζει όλη την εικόνα του παιχνιδιού και παρότι δεν σκοράρει δίνει την ασίστ στον Πέτρο Μάνταλο για την ολική ανατροπή της Ένωσης και τη νίκη με 3-2 στο 89ο λεπτό του αγώνα.