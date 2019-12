«Βγαίνει στη... βιτρίνα ο Λιβάγια - Αυτοί φλερτάρουν τον Γιαννούλη»

Παρά τον κρύο καιρό οι «φήμες» ζεματάνε! Τι θα κάνει η ΑΕΚ με τον κυκλοθυμικό Λιβάγια; Ποιοι είναι οι πιθανοί προορισμοί για τον Γιαννούλη; Ποιος είναι ο γρίφος που καλείται να λύσει ο Μαρτίνς;

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Σύμφωνα με τους Άγγλους, ο Καρβάλιο ετοιμάζει τις βαλίτσες του για τον Πειραιά. Παιχταράς είναι ο Πορτογάλος και στην Ελλάδα μπορεί να κάνει την διαφορά. Τα ερωτήματα είναι πού και πώς. Διότι ο Ζοάο παίζει στον άξονα. Εκεί που επιστρέφει σύντομα ο Φορτούνης και φυσικά υπάρχει και ο Βαλμπουενά. Η διατήρηση των ισορροπιών εντός κι εκτός αποδυτηρίων μπορεί να εξελιχθεί σε δυνατό γρίφο για τον Πέδρο. (SPORTDAY)

*Ο Παναθηναϊκός είναι η πιο σημαντική ομάδα στην καριέρα του Εμάνουελ Ινσούα. Καταρχάς, ο ποδοσφαιριστής μένει για πρώτη φορά για τρία συνεχόμενα χρόνια στο ίδιο περιβάλλον. Ο Ινσούα πέρασε τις διακοπές του στο Μπουένος Άιρες, μαζί με όλη την οικογένεια που είχε συγκεντρώσει και αυτές τις μέρες δεν ασχολήθηκε με το ζήτημα του συμβολαίου του. (LIVESPORT)

*Ο ΠΑΟΚ βάσει της υπάρχουσας συμφωνίας αξιώνει 10 μύρια, όσα ορίζει το buy out ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πάμε στην χώρα/ομάδα! Τουρκία no way. Από Πορτογαλία και Ισπανία επίσης τζίφος. Οπότε; Ιταλία, Αγγλία και Γαλλία είναι οι τρεις αγορές που «φλερτάρει» ο Γιαννούλης! Είναι πίσω στη λίστα της Λέστερ, η οποία ψάχνει τον διάδοχο του Μπεν Τσίλγουελ! Στην γειτονική Ιταλία, εκεί που η Φιορεντίνα αναζητά «φρέσκο» αριστερό μπακ έχοντας τη δυναμική να φθάσει τα 10 μύρια! Εν κατακλείδι, Γαλλία! Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση μία και για το επόμενο καλοκαίρι έξι ομάδες ψάχνουν για αριστερό μπακ. (SPORTIME)

*Δίνουν και παίρνουν τελευταία οι φλημες για ενδιαφέρον της Φιορεντίνα για τον Σβέριρ Ίνγκασον. Μόλις άρχισε να παίζει ο Ισλανδός, άρχισε να παίζει και το όνομά του στο μεταγραφικό παζάρι. Ο Ίνγκασον έχει ρήτρα 20 εκατομμύρια ευρώ, όπερ σημαίνει ότι χωρίς τη συγκατάθεση του ΠΑΟΚ δεν πάει πουθενά, ενώ η πρώην ομάδα του, η Ροστόφ έχει 25% των δικαιωμάτων του. (FORZA)

*Μάρκο Λιβάια. Στα κέφια του είναι απόλαυση, στις... τεμπελιές γίνεται animal party, βγάζει αδιαφορία και είναι ένα κινητό πρόβλημα. Δεν είναι λίγοι οι συμπαίκτες του που ισχυρίζονται πως οι προπονήσεις κινούνται σύμφωνα με τις ορέξεις του 26χρονου Κροάτη επιθετικού. Ο Μάσιμο Καρέρα έχει εντοπίσει την... κυκλοθυμικότητα του Λιβάια και προσπαθεί να συμβαδίζει με τις ορέξεις του! Πάντως, στην ΑΕΚ είναι δρομολογημένη απόφαση πως το καλοκαίρι ο Κροάτης θα βγει στην βιτρίνα μια και πλέον η σχέση τους έχει κάνει τον κύκλο της. (SPORTIME)

*Στην Αθήνα αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες ο μάνατζερ του Τσίκο Ζεράλδες, προκειμένου να μπουν στην τελική ευθεία οι επαφές με την Ένωση για τη διακοπή του δανεισμού του Πορτογάλου μέσου. Ο Ζεράλδες ήδη έχει μπει σε διαδικασία επιστροφής στην πατρίδα του και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας θεωρείται θέμα ημερών. Ακόμα πάντως δεν είναι σαφές αν θα παραμείνει στα «Λιοντάρια» ή θα παραχωρηθεί εκ νέου. (LIVESPORT)

*Ο Φεντερίκο Μπάρμπα βρίσκεται στην κορυφή της μεταγραφικής ατζέντας του Ίλια Ίβιτς. Και σίγουρα το μεγαλύτερο βάρος του τεχνικού διευθυντή της ΑΕΚ, πέφτει στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ιταλού στόπερ. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει πως ο Ίβιτς δεν διατηρεί κι άλλα ανοιχτά μεταγραφικά κανάλια το τάιμινγκ που διανύουμε. Κανάλια που αφορούν την ενίσχυση της Ένωσης, με έναν κεντρικό χαφ, έναν εξτρέμ, καθώς και την προοπτική... περήφανης πώλησης δικού της ποδοσφαιριστή σε κλαμπ του εξωτερικού. (ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

*Θέλω να πω ότι στη Σαλονίκη έχουν αρχίσει και ορέγονται άλλον έναν παίκτη που σχετίζεται με τον Ολυμπιακό. Και δεν αναφέρομαι στον Μπρούνο, ούτε στον Μασούρα. Τον Καμαρά θα έπαιρναν με χαρά στου Χαριλάου. Όχι τον μεγάλο. Τον μικρό. Που επέστρεψε στη Γαλλία για να 'χει χρόνο συμμετοχής. (SPORTDAY)

*Επειδή τα σενάρια αγγίζουν μέχρι και την Αλ Χιλάλ του Λουτσέσκου, ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ που τρέφει απεριόριστο σεβασμό για τον Βιεϊρίνα, δεν θα έκανε ΠΟΤΕ κίνηση για να τον πάρει στην ομάδα του, όσο είναι ενεργός παίκτης του ΠΑΟΚ. Αν έμενε ελεύθερος το καλοκαίρι, τότε, προφανώς, τα δεδομένα θα άλλαζαν. (METROSPORT)

*Ποια είναι η άποψη του Γιάννη για πιθανή συνάντηση των ιδιοκτητών του Big-4 με FIFA και UEFA; Θεωρεί ότι δεν πρόκειται να βοηθήσει, εάν προηγουμένως δεν έχει διαμορφωθεί ένα ήρεμο κλίμα και δεν έχει προσυμφωνηθεί μία μίνιμουμ συναίνεση σε βασικά ζητήματα. (LIVESPORT)

*Ο Τσάβι Ρόκα επιστρέφει από την Βαρκελώνη για να βάλει τάξη και νοικοκυριό όχι μόνο στις αποδεσμεύσεις, αλλά και στις όποιες μεταγραφές κάνει βάσει μπάτζετ που ΄χει από τον Αλαφούζο! Εκείνο που ακόμη δεν έχω τσεκάρει είναι ποιο εκ των νιόφερτων αθλητικού διευθυντή και του διδύμου Δώνη-Κωστάντου θα 'χει αυτοδυναμία για τις μεταγραφικές κινήσεις εν όψει Ιανουαρίου. Απορία το ΄χω... (SPORTIME)

*Επισημαίνουν όλοι ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα για το μέλλον του Βαγιαννίδη μέσα απ' τη συμπεριφορά του κόουτς απέναντι στον μικρό. Είναι αλήθεια ότι οι συμμετοχές του παίκτη στις αποστολές έχουν βοηθήσει σημαντικά για να μειωθεί η απόσταση. Απ΄την άλλη πλευρά, όμως, κάποιοι βάζουν στην εξίσωση το ότι με τον Αποστολάκη είναι πάνω-κάτω συνομήλικοι και δύσκολα θα χωρέσουν κι οι δύο στον σχεδιασμό. Είναι μία παράμετρος που την εξετάζουν οι ενδιαφερόμενοι. (SPORTDAY)

*Ο agent του Μπουζούκη πώς νιώθει για τον τρόπο που χρησιμοποιείται ο πελάτης του από τον Γιώργο Δώνη; (SPORTIME)

*Από πότε λέγαμε ότι ο Απόλλων Λεμεσού μα και άλλη κυπριακή ομάδα ασχολήθηκε με τον Τόνσο; Το θέμα του Μάρτιν επέστρεψε στα κυπριακά ρεπορτάζ. Κάποιος μου μετέφερε, ωστόσο, ότι στη Λεμεσό συζήτησαν και το όνομα του Ινσούα. Εκείνο που δεν μπόρεσε να μάθω ήταν αν στη συζήτηση συμμετείχαν παράγοντες του Απόλλωνα ή άλλης ομάδας. Τις απαιτήσεις του Αργεντινού, άλλωστε, δεν μπορούν να καλύψουν πολλές ομάδες στο νησί. (SPORTDAY)

*Ενόψει καλοκαιριού σκεφτόμαστε για το τι παίκτες πρέπει να αποκτηθούν, πόσοι, σε ποιες θέσεις και πάει λέγοντας. Ας ξεκινήσουμε απ' τα βασικά: Πόσους θα κρατήσεις απ' αυτούς που έχεις. Δε μιλάμε για τον Ινσούα ή τον Γιόχανσον π.χ. που λήγουν τα συμβόλαιά τους. Ο Ζαχίντ είναι ο νούμερο ένα δημιουργός σου. Δανεικός είναι και πρέπει να δώσεις 1,5 εκατ. στον ΑΠΟΕΛ! Πόσες πιθανότητες βλέπετε να συμβαίνει αυτό; Εμείς ούτε 1% και μακάρι να πέφτουμε. (Η ΠΡΑΣΙΝΗ)