Ντε Τσέρμπι: «Να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας»

Η ομάδα του Λονδίνου που δίνει μάχη για να αποφύγει τον υποβιβασμό, πέτυχε ίσως την σπουδαιότερη νίκη της χρονιάς, καθώς πέρασε χθες από το Μπέρμιγχαμ με 2-1 επί της Αστον Βίλα.

Έτσι, οι «Σπερς» κατάφεραν να ανεβούν πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού κι αυτό σημαίνει ότι κρατάνε την τύχη τους στα δικά τους χέρια, στις τρεις αγωνιστικές που απομένουν για το τέλος της Premier League.

Ο τεχνικός της ομάδας, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του: «Eίμαι πολύ χαρούμενος με την εμφάνιση, πήραμε ένα σπουδαίο ματς κόντρα σε μια σπουδαία ομάδα. Είμαι χαρούμενος με το πώς παίξαμε με και χωρίς τη μπάλα. Είμαστε πλέον έναν πόντο πάνω από την Γουέστ Χαμ, αλλά το σημαντικό είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι και να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας. Θα πρέπει να παίζουμε για 90 λεπτά όπως κάναμε στο πρώτο ημίχρονο στο Βίλα Παρκ», τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ο Ιταλός προπονητης.