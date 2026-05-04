Άρης: Ατομικό για Μεντίλ και Μορόν

Σε δύο γκρουπ η προπόνηση των ποδοσφαιριστών του Άρη

Αναλυτικά η ενημέρωση του ποδοσφαιρικού τμήματος:

"Οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ προπονήθηκαν το πρωί της Δευτέρας.

Στη σημερινή προπόνηση χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης με passing game και παιχνίδια (υψηλής έντασης) σε μικρούς χώρους για το δεύτερο γκρουπ.

Οι Χαμζά Μεντίλ και Λορέν Μορόν έκαναν ατομικό, ενώ ο Μάρτιν Χόνγκλα συνέχισε το πρόγραμμά του.

Αύριο, Τρίτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα έχουν ρεπό. Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν την Τετάρτη (06/05).

Η μεθαυριανή προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί ενόψει του αγώνα της ερχόμενης Κυριακής με τον Ο.Φ.Η. στο Κλεάνθης Βικελίδης (10/05, 17:00), στο πλαίσιο της 4ης Αγωνιστικής των «Stoiximan Super League Playoffs».