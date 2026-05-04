Παναθηναϊκός: Πώς τα πάει με κόκκινη... στην πλάτη;

Τι έχει συμβεί στα 186 λεπτά (σε έξι διαφορετικούς αγώνες) που οι πράσινοι αγωνίστηκαν με παίκτη λιγότερο;

Η περίεργη σεζόν που διανύει ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει καταγράψει διάφορα χαρακτηριστικά, αλλά ένα απ’ αυτά είναι εξώφθαλμο και φάνηκε ακόμα περισσότερο στο χθεσινό παιχνίδι των πρασίνων με την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μην ηττηθεί σε τέταρτο παιχνίδι από τα έξι στα οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ, για όσο διάστημα αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο. Συμπλήρωσε δε πάνω από 160 αγωνιστικά λεπτά, στα οποία έπαιζε με αριθμητικό μειονέκτημα, αλλά κατάφερε είτε να πάρει ακόμα και προβάδισμα στο σκορ, είτε κράτησε το ισόπαλο αποτέλεσμα.

Ας τα πάρουμε από την αρχή.

22/7/2025 Ρέιντζερς-Παναθηναϊκός 2-0

Στο πρώτο κιόλας επίσημο ματς της σεζόν ο Παναθηναϊκός είχε αποβολή. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 52’ και στο 58’ ο Βαγιαννίδης αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δέχτηκε το δεύτερο γκολ από τον Γκασαμά στο 78’. Συνολικά αγωνιζόμενος από τη στιγμή της αποβολής κράτησε 20 λεπτά με ισόπαλο σκορ και 17 λεπτά (12+5 καθυστερήσεων) πίσω στο σκορ για ένα γκολ.

30/11/2025 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-3

Στο αθηναϊκό ντέρμπι οι πράσινοι ως το 64’ που έμειναν με παίκτη λιγότερο ήταν πίσω στο σκορ με 0-2 ήδη από το ημίχρονο με τα δύο του Γιόβιτς. Στο 64’ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Τουμπά και στο 71’ ο Τετέι από πάσα του Ζαρουρί μείωσε σε 1-2. Στο 85’ αποκαταστάθηκε η αριθμητική ισορροπία, καθώς αποβλήθηκε ο Μαρίν για την ΑΕΚ και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε με τον Τζούρισιτς και δέχτηκε το τρίτο γκολ από τον Γιόβιτς επίσης με πέναλτι στο 90+3’. Το διάστημα που ο Παναθηναϊκός έπαιξε με αριθμητικό μειονέκτημα ήταν 21 λεπτά. Απ’ αυτά τα 7 τα πέρασε με ισόπαλο σκορ και τα 14 μπροστά στο σκορ.

7/12/2025 Λάρισα-Παναθηναϊκός 2-2

Το buzzer beater πέναλτι-αποβολή του Μλαντένοβιτς. Τυπικά έχει καταγραφεί ότι ο Σέρβος αποβλήθηκε στο 90+7’ του ματς και το πέναλτι-ισοφάριση εκτελέστηκε στο 90+9’, αλλά δεν υπήρχε παιχνίδι ως τότε και δεν το μετράμε ως αγωνιστικό χρόνο. Μέχρι το τέλος των καθυστερήσεων πέρασαν άλλα τρία λεπτά, στα οποία από τη στιγμή της αποβολής ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πίσω στο σκορ.

26/2/2026 Βικτόρια Πλζεν-Παναθηναϊκός 1-1 (3-4 πέναλτι)

Η πρώτη χρονικά αποβολή του Ερνάντεθ καταγράφηκε στο 105’ του ματς, λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, με το σκορ ήδη διαμορφωμένο στο 1-1. Ο Παναθηναϊκός με κορυφαίο στην άμυνά του τον Ίνγκασον άντεξε 15+2’ λεπτά των καθυστερήσεων χωρίς να δεχτεί γκολ που θα ήταν και καθοριστικό για τη συνέχεια, πήγε το παιχνίδι στα πέναλτι και το πήρε με τέσσερις εύστοχες εκτελέσεις έναντι τριών της αντιπάλου του.

12/3/2026 Παναθηναϊκός-Μπέτις 1-0

Η νίκη επί της ισπανικής ομάδας έγινε, όπως είναι γνωστό, με γκολ του Ταμπόρδα στο 88’, ένα λεπτό αφ’ ότου είχε αποκατασταθεί η αριθμητική ισορροπία μεταξύ των δύο ομάδων με την αποβολή του Γιορέντε με δεύτερη κίτρινη. Είχε προηγηθεί η αποβολή του Ζαρουρί με δεύτερη κίτρινη στο 59’ (είχε δεχτεί την πρώτη στο 49’) και σ’ αυτά τα 28 λεπτά το σκορ παρέμεινε ισόπαλο.

3/5/2026 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0-0

Το πιο εκτενές χρονικά ματς, στο οποίο οι πράσινοι έμειναν με παίκτη λιγότερο. Αυτή ήταν η πρώτη αποβολή τους για φέτος που σημειώνεται στο πρώτο ημίχρονο. Για 80 αγωνιστικά λεπτά (73+7 οι καθυστερήσεις και των δύο ημιχρόνων) ο Παναθηναϊκός κράτησε το 0-0, μάλιστα οι τελικές προσπάθειες που καταγράφηκαν στον αγώνα ήταν ίδιες και για τις δύο ομάδες. Ο Λαφόν κράτησε ανέπαφη την εστία του με εντυπωσιακή εμφάνιση.

Αν προσθέσουμε, λοιπόν, μόνο τα διαστήματα που ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας:

Μπροστά στο σκορ: 14’

Ισόπαλο: 152’

Πίσω στο σκορ: 20’

Σε σύνολο 186 λεπτών (δηλαδή χοντρικά δύο ολόκληρων παιχνιδιών) οι πράσινοι συμπλήρωσαν μόνο ένα 20λεπτο ευρισκόμενοι πίσω στο σκορ.