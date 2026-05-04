ΑΕΛ Novibet: Με επιστολή προς ΚΕΔ και ΕΠΟ ζητά το ηχητικό της συνεννόησης του Φωτιά με το VAR

Η ΑΕΛ Novibet απέστειλε επιστολή στην ΚΕΔ και την ΕΠΟ για τη διαιτησία του Φωτιά στις Σέρρες και ζητά το ηχητικό της συνεννόησης με το VAR.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει το φίλαθλο κοινό για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει θεσμικά, ως προς την αποσαφήνιση της χτεσινής σκανδαλώδους απόφασης του διαιτητή Φωτιά που έδωσε το ανύπαρκτο πέναλτυ στον αγώνα Πανσεραϊκός-ΑΕΛ υπέρ της γηπεδούχου και όχι μόνο, δημοσιοποιώντας όπως οφείλει την επιστολή που απέστειλε σήμερα με αποδέκτες την ΕΠΟ και την ΚΕΔ.

Θα επανατοποθετηθούμε για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, αμέσως μόλις ενημερωθούμε αρμοδίως. Προκαταβολικά θα αναφέρουμε ότι η αναλυτική ενημέρωση των αρμοδίων για το επίμαχο θέμα, αποτελεί βασική υποχρέωση τους.