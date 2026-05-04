Ο 19χρονος Κρουπί ισοφάρισε ιστορικό ρεκόρ του Ρόμπι Φάουλερ

O Zoύνιορ Κρουπί αποτελεί το next big thing του γαλλικού ποδοσφαίρου και στην πρώτη του σεζόν στην Premier League κατάφερε να ισοφαρίσει ένα ιστορικό ρεκόρ.

Ο 19χρονος επιθετικός της Μπόρνμουθ έφτασε τα 12 γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα της φετινή σεζόν και έγινε μόλις ο τρίτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Premier League που καταγράφει αυτό το επίτευγμα πριν συμπληρώσει τα 20 χρόνια του.

Ο πρώτος που το είχε καταφέρει ήταν ο εμβληματικός επιθετικός της Λίβερπουλ, Ρόμπι Φάουλερ που το είχε κάνει την σεζόν 1993/1994 και ακολούθησε ο Ρόμπι Κιν με την φανέλα της Κόβεντρι την σεζόν 1999/2000.

O Κρουπί με τις εκπληκτικές του εμφανίσεις έχει ήδη προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον των «μεγάλων» της Premier League, αφού Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ, Τσέλσι και Άρσεναλ δίνουν «μάχη» για την απόκτησή του.