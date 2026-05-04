Ποδοσφαιρικός πολιτισμός: Τα συγχαρητήρια της Μίλαν στην πρωταθλήτρια Ίντερ (pic)

Επίδειξη ποδοσφαιρικού πολιτισμού έκαναν οι «ροσονέρι», δίνοντας τα συγχαρητήριά τους στην συμπολίτισσα και «μισητή» αντίπαλο για την κατάκτηση του scudetto.

Η Ίντερ μετά τη νίκη της με 2-0 επί της Πάρμα «σφράγισε» την κατάκτηση του 21ου πρωταθλήματος της ιστορίας της, με τους οπαδούς των «νερατζούρι» να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους στο Μιλάνο.

Λίγη ώρα μετά την μίνι γιορτή που έστησε η Ίντερ στο Σαν Σίρο, η συμπολίτισσα Μίλαν έστειλε το δικό της συγχαρητήριο μήνυμα μέσα από τους λογαριασμούς της στα social media.

«Συγχαρητήρια στην Ίντερ για την κατάκτηση της Serie A», ανέφερε το μήνυμα των «ροσονέρι», που έδειξαν ποδοσφαιρικό πολιτισμό με την κίνησή τους να συγχαρούν την μεγάλη αντίπαλό τους.