Η κριτική του Ολυμπιακού: Πλήρωσε το «αλαλούμ» στην άμυνα - Πάλεψε ο Τσικίνιο, μοιραίος ο Ρέτσος

Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού στην ήττα με 3-1 από τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των Play-Offs της Stoiximan Super League.

Τζολάκης

Δεν φέρει ευθύνη στη φάση του πρώτου γκολ αποκρούοντας το πρώτο σουτ Μιχαηλίδη, ενώ έκανε τεράστια επέμβαση στο 23΄ σκεπάζοντας την μπάλα αρκετά έξω από την εστία του σε πλασέ του Γερεμέγεφ. Στο δεύτερο ημίχρονο εκτέθηκε από τους αμυντικούς του Ολυμπιακού μη μπορώντας να κάνει το κάτι παραπάνω.



Κοστίνια

Δεν απομάκρυνε σωστά στη φάση φάση του πρώτου γκολ, ενώ είχε κάποιες λάθος μεταβιβάσεις με συνέπεια να χάνει την κατοχή της μπάλας η ομάδα του. Προβλημάτισε με την εμφάνιση του.



Ρέτσος

Υπέπεσε σε ορισμένα λάθη στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ενέπνεε σιγουριά με το παιχνίδι του. Καλή στιγμή στο 51΄ με κεφαλιά από στημένη φάση, όμως τέσσερα λεπτά αργότερα φέρει ευθύνη για το δεύτερο γκολ που δέχθηκε η ομάδα του. Από τα χειρότερα παιχνίδια του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.



Πιρόλα

Σταθερός στο πρώτο ημίχρονοο Ιταλός στόπερ έχοντας σωστές τοποθετήσεις, αλλά έμοιαζε μόνος του στα μετόπισθεν των «Ερυθρολεύκων». Στην επανάληψη παρασύρθηκε από τη ολιγωρία των συμπαικτών του.



Ορτέγκα

Ο Αργεντινός ήταν από τους αδύναμους κρίκους της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Εμφανώς εκτός κλίματος «φλέρταρε» ακόμη και με την κόκκινη κάρτα. Δεν μπόρεσε να βοηθήσει.



Γκαρθία

Δεν κατάφερε να κάνει την διαφορά ο Ισπανός χαφ, καθώς δεν είχε συμμετοχή στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Τον αντικατέστησε ο Μεντιλίμπαρ στο 71΄.



Έσε

Ψύχραιμος, ουσιαστικός ο Αργεντινός χαφ, οποίος απέφευγε τις περιττές ενέργειες και τα λάθη στο πρώτο ημίχρονο. Έπεσε η απόδοση του στην επανάληψη.



Μαρτίνς

Κατώτερος των περιστάσεων τούτη τη φορά ο 30χρονος εξτρέμ του Ολυμπιακού. Δεν είχε διάρκεια στην απόδοση του με συνέπεια η άμυνα του ΠΑΟΚ να μην αισθανθεί την παρουσία του.



Ρόντινεϊ

Ορεξάτος ο Βραζιλιάνος με ενεργή συμμετοχή στο επιθετικό σκέλος, όμως όσο περνούσε η ώρα έδειξε σημάδια κόπωσης με συνέπεια σε κάποιες περιπτώσεις να χάνει φάσεις και να αντικατασταθεί στο τελευταίο 20λεπτο.



Τσικίνιο

Δραστήριος ο Πορτογάλος στο ξεκίνημα της αναμέτρησης έχοντας τουλάχιστον τρεις καλές στιγμές δίχως όμως να καταφέρει να νικήσει τον Παβλένκα. Μέσα στις φάσεις ο 30χρονος επιθετικός χαφ ήταν εκείνος που σέρβιρε το γκολ στον Ελ Κααμπί, ενώ στο 63΄ έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία. Ίσως ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακούς με πολλές τελικές.



Ελ Κααμπί

Θα μπορούσε να σκοράρει νωρίτερα στο παιχνίδι καθώς σε δύο περιπτώσεις έφτασε κοντά στο γκολ, αλλά πήρε το «αίμα» του πίσω με κεφαλιά στο 29΄ όντας αφύλακτος. Δεν ήταν όμως όσο αποτελεσματικός θα περίμενε κανείς στα τελειώματα των φάσεων.



Μουζακίτης

Πέρασε αλλαγή στο 71' έγινε κάτοχος της μπάλας επιχειρώντας ένα σουτ στο 78, όταν όλα όμως είχαν κριθεί.



Ποντένσε

Με το που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο έγινε αισθητή η παρουσία του προσπαθώντας να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Ενδεχομένως να έπρεπε να χρησιμοποιηθεί νωρίτερα.



Αντρέ Λουίζ

Μπήκε αλλαγή στο 81΄ έδειξε διάθεση με κάποιες ωραίες ενέργειες από τα δεξιά αλλά ήταν ήδη αργά για να βοηθήσει.



Μπιανκόν

Αγωνίστηκε στα τελευταία λεπτά δίχως να μπορεί να κριθεί η συμμετοχή του.



Ταρέμι

Μπήκε στο 90' και μάλιστα έφτασε κοντά στο γκολ με πλασέ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων.

