Σούπερ Οχέντα σταμάτησε το αήττητο σερί της Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι που σκόραρε (vid)

Χωρίς νίκη παραμένει η Ίντερ Μαϊάμι στο νέο της γήπεδο.

Ο Μάρτιν Οχέντα σημείωσε το δεύτερο του χατ τρικ (39’,68’, 78’ πέναλτι) καριέρας στο MLS, ο Τάιρις Σπίτσερ (90’+3’) πέτυχε το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις του δεύτερου ημιχρόνου και η φιλοξενούμενη Ορλαντο Σίτι ανέκαμψε από τα τρία γκολ που ήταν πίσω, σε μια ιστορική νίκη με 4-3 επί της Ίντερ Μαϊάμι.

Η Ορλάντο έγινε μόλις η τρίτη ομάδα στην ιστορία του MLS που κέρδισε έναν αγώνα της κανονικής περιόδου, έχοντας χάσει τρία γκολ, η πρώτη από τους LA Galaxy το 2018.

Η απίθανη ανατροπή παρέτεινε την αναμονή της Ίντερ Μαϊαμι για την πρώτη νίκη στο πρόσφατα εγκαινιασμένο Nu Stadium σε τουλάχιστον έναν πέμπτο αγώνα, αφού έφερε ισοπαλία στα τρία πρώτα και έχασε από τους αντιπάλους της στο ντέρμπι της Φλόριντα.

Ο Λιονέλ Μέσι είχε ένα γκολ (33’) και δύο ασίστ για την Ίντερ Μαϊάμι, η οποία είδε το αήττητο σερί 12 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις να διακόπτεται.Σκόρερ για την ομάδα του Μαϊάμι επίσης οι, Ίαν Φρέι (4’), και Τελάσκο Σεγκόβια (25’).

