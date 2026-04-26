Χτύπησε στο τέλος και «καθάρισε» την Κηφισιά ο Παναθηναϊκός

Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού πήρε μια πολύτιμη νίκη με 2-0 απέναντι στην Κηφισιά στο γήπεδο του Ρουφ, ανεβαίνοντας στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Το «τριφύλλι» χρειάστηκε υπομονή και επιμονή για να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα της αντιπάλου, καταφέρνοντας τελικά να βρει τη λύση στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Η Κόλλια άνοιξε το σκορ στο 83ο λεπτό με εύστοχο τελείωμα μέσα από την περιοχή, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα της. Στις καθυστερήσεις (92'), η Νάνου κέρδισε πέναλτι και η Ίλιτς ανέλαβε την εκτέλεση, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 42 βαθμούς και βρίσκεται στην 5η θέση, πλησιάζοντας τον ΟΦΗ που έχει 43 βαθμούς στην 4η θέση, ενώ η Ρέα ακολουθεί στην 6η με 41 βαθμούς.

Παναθηναϊκός (Χαραλαμπίδης): Νάση, Καλαντάντζε, Ίλιτς 92', Κωστοπούλου, Στεργιούλη, Σιαφαρίκα, Πέιου, Κόλλια 83', Μπράντιτς, Μπριάνα και Νάνου.