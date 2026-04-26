Χτύπησε στο τέλος και «καθάρισε» την Κηφισιά ο Παναθηναϊκός

Το «τριφύλλι» χρειάστηκε υπομονή και επιμονή για να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα της αντιπάλου, καταφέρνοντας τελικά να βρει τη λύση στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.
Η Κόλλια άνοιξε το σκορ στο 83ο λεπτό με εύστοχο τελείωμα μέσα από την περιοχή, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα της. Στις καθυστερήσεις (92'), η Νάνου κέρδισε πέναλτι και η Ίλιτς ανέλαβε την εκτέλεση, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.
Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 42 βαθμούς και βρίσκεται στην 5η θέση, πλησιάζοντας τον ΟΦΗ που έχει 43 βαθμούς στην 4η θέση, ενώ η Ρέα ακολουθεί στην 6η με 41 βαθμούς.
Παναθηναϊκός (Χαραλαμπίδης): Νάση, Καλαντάντζε, Ίλιτς 92', Κωστοπούλου, Στεργιούλη, Σιαφαρίκα, Πέιου, Κόλλια 83', Μπράντιτς, Μπριάνα και Νάνου.