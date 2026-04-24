Σε δυνατό τουρνουά κόντρα στην Πόρτο η Κ10 του Παναθηναϊκού (pic)

Η Κ10 του Παναθηναϊκού θα συμμετάσχει σε ένα δυνατό τουρνουά στην Πολωνία, με αντίπαλο μεταξύ άλλων και την Πόρτο.

Την ευκαιρία να τεστάρουν τις δυνατότητές τους κόντρα σε ισχυρούς αντιπάλους αλλά και να αποκομίσουν υπερπολύτιμες εμπειρίες για το μέλλον θα έχουν τα παιδιά της ομάδας Κ10 του Παναθηναϊκού, που θα συμμετάσχουν στο τουρνουά «Diamonds Cup» στην Πολωνία, το διήμερο 25-26 Απριλίου.

Μεταξύ των ομάδων που θα αντιμετωπίσουν είναι και η Πόρτο, η οποία ανέκαθεν έδινε μεγάλη βάση στα τμήματα υποδομών της, με αποτέλεσμα να διαθέτει ικανότητες και φημισμένες Ακαδημίες.

Η παρουσία των «πράσινων» στο τουρνουά αυτό μόνο οφέλη έχει να τους προσφέρει, σε μια ηλικία όπου τα παιδιά διαμορφώνονται ακόμα τόσο ως ποδοσφαιριστές, όσο και ως προσωπικότητες.

Δείτε την σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ: