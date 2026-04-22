Έντονες αντιδράσεις έξω από το γήπεδο της Λέστερ: «Παίρνει 90.000 την εβδομάδα και προκαλεί κιόλας…»

Ο Χαμζά Τσάουντρι στάθηκε απέναντι στους οπαδούς της Λέστερ, προσπαθώντας να ακούσει τα παράπονά τους, λίγο μετά τον οριστικό υποβιβασμό της ομάδας στην Championship.

Δέκα χρόνια μετά το ιστορικό πρωτάθλημα του 2016, η Λέστερ βιώνει μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της, καθώς υποβιβάζεται για δεύτερη φορά στην ιστορία της στην τρίτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η ισοπαλία 2-2 με τη Χαλ το βράδυ της Τρίτης «σφράγισε» την πτώση της ομάδας, με την απογοήτευση των φιλάθλων να ξεχειλίζει. Έξω από το γήπεδο επικράτησε ένταση, με τους οπαδούς να εκφράζουν ανοιχτά την οργή τους προς τους παίκτες.

Ο Τσάουντρι πλησίασε το συγκεντρωμένο πλήθος, επιχειρώντας να δείξει κατανόηση για την κατάσταση, όμως το κλίμα ήταν ήδη φορτισμένο.

Στο στόχαστρο βρέθηκε και ο Γουινκς, λόγω της αντίδρασής του σε προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στις αποδοκιμασίες, με τους φιλάθλους να φωνάζουν χαρακτηριστικά ότι «παίρνει 90.000 την εβδομάδα και αντί να σιωπά, προκαλεί κιόλας».