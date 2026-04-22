Ολυμπιακός: Μεταγραφικές σειρήνες για Τζολάκη και Έσε

Προτάσεις αναμένεται να φτάσουν στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι, τόσο για τον Τζολάκη, όσο και για τον Έσε.

Η σεζόν οδεύει προς το τέλος της, με τον Ολυμπιακό να παραμένει στο κόλπο του τίτλου, ωστόσο τα μεταγραφικά σενάρια δεν λείπουν. Όχι μόνο ακούγονται παίκτες που πιθανώς θα πιάσουν... λιμάνι, αλλά και σενάρια για παίκτες των «ερυθρόλευκων» που ενδιαφέρουν μεγάλες ομάδες.

Το μεταγραφικό καλοκαίρι αναμένεται καυτό, με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη και τον Σαντιάγκο Έσε, να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «SportDay», ο Τζολάκης που πραγματοποιεί ακόμη μία χρονιά υψηλών… πτήσεων, βρίσκεται στο ραντάρ πολλών ομάδων που αναζητούν μια αξιόπιστη λύση κάτω από τα δοκάρια. Ιταλικές ομάδες όπως η Γιουβέντους και η Γαλατασαράι τον έχουν ήδη ψηλά στις λίστες τους.

Παράλληλα, δημοσίευμα της εφημερίδας «Φως των Σπορ», φέρνει στο προσκήνιο την περίπτωση του Σαντιάγκο Έσε, που έχει θαυμαστές. Ο Αργεντινός μέσος έχει μπει στο «ραντάρ» της Γιουβέντους, με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι να έχει πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων του.

Η «Μεγάλη Κυρία» παρακολουθεί τον Έσε από τον χειμώνα και δεν αποκλείεται το καλοκαίρι να υπάρξουν εξελίξεις. Ο Αργεντινός είναι 24 ετών και έχει προσαρμοστεί πλήρως στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, κάνοντας εξαιρετικές εμφανίσεις σε Ελλάδα και… Champions League.

