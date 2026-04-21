Παναθηναϊκός: «Χλωμή» και η παραμονή του Κορόνα μετά το καλοκαίρι

Όπως όλα δείχνουν, μετά το φινάλε της σεζόν αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό και ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε κατά την διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου σε μεγάλες αλλαγές, φέρνοντας τον Ράφα Μπενίτεθ για τον πάγκο του και τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα στον ρόλο του τεχνικού διευθυντή, μαζί με τους Φράνκο Μπαλντίνι (σύμβουλος του Αλαφούζου) και Στέφανο Κοτσόλη (διευθυντής ποδοσφαίρου).

Φαίνεται όμως ότι το πλάνο που καταστρώθηκε δεν στέφθηκε με επιτυχία και ο πολύπειρος Ισπανός τεχνικός αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα μετά το φινάλε των Play-Offs, με το ενδεχόμενο να συνεχίσει και την επόμενη χρονιά να μοιάζει αυτή την στιγμή πάρα πολύ δύσκολο.

Μαζί του αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από το «Τριφύλλι» και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, με τους «πράσινους» να καλούνται να... χτίσουν και πάλι από την αρχή κάτι καινούριο, αλλάζοντας τους ανθρώπους που «τρέχουν» το ποδοσφαιρικό τμήμα.