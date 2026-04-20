Πρωταθλήτρια Ευρώπης στα πέναλτι η Ρεάλ Μαδρίτης (vids)

Μπορεί στους «Άνδρες» να αποκλείστηκε από την Μπάγερν στα προημιτελικά, όμως στο Youth League οι «μικροί» της Ρεάλ σήκωσαν την κούπα με ήρωα τον τερματοφύλακα Ναβάρο στη... ρώσικη ρουλέτα κόντρα στην Κλαμπ Μπριζ.

Οι «μικροί» της Ρεάλ Μαδρίτης έβαλαν τα... γυαλιά στους «μεγάλους» των «μερένχες», οι οποίοι έμειναν για δεύτερη σερί σεζόν χωρίς τίτλο, καθώς αναδείχθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης στο UEFA Youth League, μετά την επικράτηση επί της Μπριζ με 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι (1-1 η κανονική διάρκεια) στο Στάδιο «de la Tuiliere» της Λοζάνης, κατακτώντας το δεύτερο τρόπαιο μετά το 2020.

Οι Μαδριλένοι ήταν ανώτεροι στην κανονική διάρκεια και προηγήθηκαν στο 23’ με τον Ορτέγα. Ο Λουντ-Γένσεν στο 64’ έφερε το ματς στα ίσα για τους Βέλγους, με τον τελικό να οδηγείται στα πέναλτι όπου «μίλησε» ο γκολκίπερ των Μαδριλένων, Χάβι Ναβάρο και με δύο επεμβάσεις χάρισε το Youth League στη «Βασίλισσα».

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ: Γκεμάερε 1-0, Ναβάσκες 1-1, Αμενγκάι / Απόκρουση Ναβάρο, Γιάνες 1-2, Μουγουαγί 2-2, Παγκονέσα 2-3, Κόρεν / Απόκρουση Ναβάρο, Αγκουάδο 2-4

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ρ. Σάγκι (Νορβηγία)

ΜΠΡΙΖ (Γιόνας Ντε Ρεκ): Βάντεν Ντρίσε, Ελμπάι (87’ Μπρασπένινγκ), Βέρλιντεν, Βινς (60’ Ντελόρζ), Γκαρσία, Λουντ-Γένσεν (90’+1’ Μπισιβού), Γκεμάερε, Οκόν, Κόρεν, Ντα Σίλβα (46’ Αμενγκάι), Μουσουαγί.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Άλβαρο Λόπεθ): Ναβάρο Χιμένεθ, Φορτέα (46’ Ουκπέιγκμπε), Χοάν Μαρτίνεθ, Αγκουάδο, Λεσκάνο, Μπέτο Μαρτίνεθ (71’ Λακόστα), Σάντσο (83’ Βαντίγιο), Παγκονέσα, Γιάνεζ, Τσίρια (77’ Ναβάσκες), Ορτέγκα.

GOAL | C. Brugge 0-1 Real Madrid



⚽️ 23’ Jacobo Ortega pic.twitter.com/cBKVAeAXUU — Santra VAR! (@santravar) April 20, 2026