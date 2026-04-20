Ο Μίνκοφ, ο Άρης, ο Ηρακλής και οι σουπερλιγκάτες… ματιές

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον διεθνή Βούλγαρο δεξιό μπακ της Μπότεφ Πλόβντιβ.

Ο 28χρονος διεθνής Βούλγαρος δεξιός μπακ, Νικολάι Μίνκοφ, ανήκει στην κατηγορία των παικτών των οποίων το συμβόλαιο ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, κάτι που τον καθιστά διαθέσιμο στην αγορά ως ελεύθερο και προσελκύει ήδη το ενδιαφέρον συλλόγων.

Την τρέχουσα σεζόν, με τη φανέλα της Μπότεφ Πλόβντιβ καταγράφει μια ιδιαίτερα θετική και σταθερή παρουσία, έχοντας απολογισμό 4 γκολ και 6 ασίστ σε 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ παράλληλα μετρά πέντε εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της Βουλγαρίας με την οποία ξεκίνησε να παίζει τον Μάρτιο του ΄25.

Σε ό,τι αφορά την προηγούμενη διαδρομή του, έχει αγωνιστεί επίσης σε Μοντάνα (53 συμμετοχές – 6 γκολ – 2 ασίστ), Τσερνομόρε (28 συμμετοχές – 1 γκολ) και Ντομπρούτσχα (26 συμμετοχές – 5 γκολ – 2 ασίστ), χτίζοντας σταδιακά την εμπειρία του στο βουλγαρικό πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, ο Μίνκοφ βρίσκεται ήδη στο «ραντάρ» ελληνικών ομάδων ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, με τον Άρη και τον Ηρακλή να συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων των κλαμπ της Super League που εξετάζουν με ενδιαφέρον την περίπτωσή του.