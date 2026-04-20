Αποφάσισε να πάρει την μπάλα στο μόνο ματς που δεν έπρεπε (stats)

Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ένας προπονητής, που όπως έχει πει ο ίδιος, σε κάθε ματς και ανάλογα με τις απαιτήσεις πρέπει να προσαρμόζεσαι. Υπάρχουν ματς που πρέπει να πιέσεις ψηλά, σε άλλα που πρέπει να περιμένεις πίσω, άλλα που πρέπει να πάρεις την μπάλα στα πόδια σου. Απέναντι στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού επέλεξε το τελευταίο. Αναλύει ο Γ.Ζουρντός...

Την μπάλα δική του

Τελείωσε το ματς και οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν εκτελέσει 517 πάσες. Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ, είναι ομάδα που τρέφεται από αυτό, από το λάθος του αντιπάλου. Αναζητά να έχεις την μπάλα στα πόδια σου, να στην κλέψει και να σου βάλει γκολ.

Όλο το Ελληνικό ποδόσφαιρο το ξέρει, όποιος παίζει με τον Ολυμπιακό το πρώτο πράγμα που κοιτά είναι να έχει στιβαρή άμυνα με κοντά τις γραμμές, να αποφύγει τα λάθη στο δικό του μισό και να παίξει γρήγορα και κάθετα κάνοντας επιθέσεις με τρείς, το πολύ τέσσερις πάσες πριν εκδηλωθεί τελική προσπάθεια.

Μάλιστα οι 238, οι περισσότερες πάσες δηλαδή, είχαν στόχευση στο δικό του μισό, κοντά στην περιοχή του Λαφόν. Για να το καταλάβουμε καλά, ο Παναθηναϊκός όχι μόνο είχε την μπάλα στα πόδια του, έκανε και κυκλοφορία, προσπάθησε δηλαδή, στο δικό του μισό. Έπαιξε με την φωτιά.

Σε αντεπίθεση η μπάλα γύρισε στον τερματοφύλακα

Χαρακτηριστική η φάση του πρώτου γκολ του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να βγει στην αντεπίθεση, με μόλις τρείς παίκτες της ομάδας του Μεντιλίμπαρ πίσω από την μπάλα. Την στιγμή που ο Ταμπόρδα γίνεται κάτοχος, είναι 2v3 με τους αντιπάλους.

Η αντεπίθεση ξαφνικά σταματάει, η μπάλα γυρίζει πίσω. Τόσο πίσω που ο Γέντβαϊ θέλει να την δώσει στον Λαφόντ, το λάθος γίνεται και ο Ολυμπιακός βρίσκει γκολ πραγματικά από το πουθενά.

Το λάθος φυσικά και είναι του Κροάτη, όμως όταν η αντεπίθεση ξεκινά, ή το τελειώνεις, η αν δεις ότι δεν έχεις επιλογές κάνεις κυκλοφορία μπάλας και όχι μεταφέρεις την μπάλα από το αντίπαλο μισό στον δικό σου τερματοφύλακα.

63% - 37% κατοχή μπάλας όμως δείτε παρακάτω

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έπαιξε με 63% κατοχή μπάλας απέναντι στον Ολυμπιακό, όμως προκαλούν έκπληξη άλλα ματς και η στατιστική τους:

Στην Λειβαδιά, ο Παναθηναϊκός έδωσε την μπάλα στον γηπεδούχο και κέρδισε

Με τον Άρη στη Λεωφόρο πάλι του έδωσε την μπάλα.

Ακόμα και στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και στην νίκη με 0-1 με γκολ του Ταμπόρδα, ο Παναθηναϊκός έπαιξε με 30% κατοχή μπάλας. Η συνταγή λοιπόν ήταν εκεί, έτοιμη και δοκιμασμένη. Η πραγματικότητα είναι πως τα ματς απέναντι στον Ολυμπιακό δεν ενδείκνυνται για πολλές πάσες και μεγάλες επιθέσεις.